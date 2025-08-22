#АЭС в Казахстане
События

Потратил 400 тенге, получил 62 млн: актюбинец сорвал джекпот

Лотерея, выигрыши, победители, призы , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 19:00 Фото: скриншот видео
61-летний житель Актобе купил лотерейный билет и проснулся миллионером. О том, как счастливчик планирует распорядиться крупным призом, читайте в материале Zakon.kz.

Лотереями Даулет увлекается уже пять лет. Говорит, несмотря на скепсис родных, все эти годы не переставал верить в свою удачу. И вот терпение мужчины было вознаграждено – ему удалось угадать все пять цифр в тираже "5/36" от "Сәтті Жұлдыз".

"Купил билет за 400 тенге, а выиграл 62 786 600. Конечно, был очень рад, когда мне позвонили сотрудники "Сәтті Жұлдыз" и сообщили о выигрыше. У меня семья, двое детей. На выигранные деньги планирую помочь детям, закрыть ипотеку старшего сына, кредит. Также хочу купить себе машину, остаток потрачу на личные нужны", – рассказал журналистам победитель.

По словам менеджера Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" в Актобе Любови Лим, крупные выигрыши в городе нередки. К примеру, недавно местная жительница выиграла 10 млн тенге в моментальной лотерее. И кто знает, может, в следующий раз фортуна улыбнется именно вам.

"В это воскресенье пройдет розыгрыш квартиры в TeleBingo. Также все купившие билеты на этой неделе могут поучаствовать в розыгрыше джекпота – более 600 млн тенге".

Вместе с тем 29 августа планируется очередной розыгрыш авто в LOTO 6/49.

Президент Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" Мария Лыткина подчеркнула, что компания продолжит радовать своих участников крупными призами.

"Истории наших победителей доказывают, что удача может прийти к каждому. В мае текущего года в Казахстане был разыгран крупнейший в истории приз – более 289 млн тенге. Мы рады, что все больше наших участников становятся обладателями значительных выигрышей, и будем продолжать радовать казахстанцев новыми возможностями", – сказала Лыткина.

Ранее мы делились историей жителя Астаны, который в свой день рождения стал обладателем выигрыша в размере 5 млн тенге.

Партнерский материал.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
