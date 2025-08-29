#АЭС в Казахстане
События

У жительницы Актау изъяли больше 40 кг краснокнижной рыбы

У жительницы Актау изъяли больше 40 кг краснокнижной рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 18:33 Фото: ДП Мангистауской области
В Актау полицейские изъяли больше 40 кг краснокнижной рыбы, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что 28 августа 2025 года в рамках ОПМ "Правопорядок" в 26 микрорайоне Актау выявлен факт незаконного обращения с биоресурсами.

"У местной жительницы обнаружено и изъято 12 особей осетровых пород общей массой свыше 41 кг".Пресс-служба ДП Мангистауской области

По данному факту начато досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и исчезающими видами животных. Назначена ихтиологическая экспертиза, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Полиция напоминает, что подобные правонарушения наносят ущерб экологии и строго преследуются законом.

Ранее природоохранная прокуратура области Жетысу проанализировала состояние законности в сфере оборота рыбных ресурсов и выявила масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
