У жительницы Актау изъяли больше 40 кг краснокнижной рыбы
Фото: ДП Мангистауской области
В Актау полицейские изъяли больше 40 кг краснокнижной рыбы, сообщает Zakon.kz.
Полицейские рассказали, что 28 августа 2025 года в рамках ОПМ "Правопорядок" в 26 микрорайоне Актау выявлен факт незаконного обращения с биоресурсами.
"У местной жительницы обнаружено и изъято 12 особей осетровых пород общей массой свыше 41 кг".Пресс-служба ДП Мангистауской области
По данному факту начато досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и исчезающими видами животных. Назначена ихтиологическая экспертиза, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Полиция напоминает, что подобные правонарушения наносят ущерб экологии и строго преследуются законом.
Ранее природоохранная прокуратура области Жетысу проанализировала состояние законности в сфере оборота рыбных ресурсов и выявила масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы.
