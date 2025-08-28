#АЭС в Казахстане
Общество

Тысячи тонн рыбы нелегально вывезли в Европу: ущерб Казахстану – свыше 80 млрд тенге

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 10:14 Фото: Zakon.kz
Природоохранная прокуратура области Жетысу проанализировала состояние законности в сфере оборота рыбных ресурсов и выявила масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы, сообщает Zakon.kz.

Подробности 28 августа 2025 года раскрыли в областной прокуратуре:

"Субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу. При этом аффилированные компании не имели закрепленных водоемов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт".

По данным надзорного органа, одно из товариществ, которое имело лимит на вылов рыбы в объеме 270 тонн, фактически экспортировало 4920 тонн рыбы, что в 18 раз больше лимита. Из этого объема 2096 тонн были экспортированы через аффилированные с ним компании.

"По заключению уполномоченного органа сумма ущерба от незаконных действий 4 субъектов рыболовства и их аффилированных фирм составила свыше 80 млрд тенге. По выявленным фактам проводится досудебное расследование по ст. 234 ("Экономическая контрабанда") Уголовного кодекса РК".Прокуратура области Жетысу

Ранее мы писали о том, где и как в Казахстане нельзя ловить рыбу. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
