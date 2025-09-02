Заморозки, шквал и град: в Астане и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 3 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в центре, на востоке, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем в центре, на востоке, севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с . Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Астане ночью ожидается заморозки 2 градуса.



Утром и днем на востоке Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере Западно-Казахстанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза.



Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на востоке, юге, в центре области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.



На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер южный, днем порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер южный, днем порывы 15-18 м/с, сохранится высокая пожарная опасность.



Днем в Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.



В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 3 сентября 2025 года.

