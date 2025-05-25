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События

Заморозки и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 19:35 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 26 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман. 

Ночью в области Жетысу, днем на севере, в центре, горных районах области ожидается гроза. Ветер западный, на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. 

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке области Абай ожидается сильный дождь, днем гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ветер северо-западный, днем 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем на юге в центре области гроза. Ветер северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки 2 градуса. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. 

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23, временами 28 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза. Днем град. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с. 

На западе Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области 15-20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, востоке, юге области гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман.

Ночью на севере области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидается гроза.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. 

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

В Астане ожидается ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 26 по 28 мая 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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