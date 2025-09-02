#АЭС в Казахстане
Общество

Жара, град и снег – в один день: о погоде в Казахстане 3 сентября

Казгидромет, осень, 3 сентября, синоптики, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 17:45 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 3 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, большая часть территории страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

"Пройдут дожди с грозами, ночью на востоке республики ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), на севере, северо-западе, западе возможно выпадение града и шквал".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на юге, юго-западе ожидается погода преимущественно без осадков.

Также по республике ожидается усиление ветра, на западе, юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре страны в ночные и утренние часы – туман.

Стоит отметить, что ночью на севере, на востоке Северо-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Акмолинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С.

Тем временем днем ожидается сильная жара в Атырауской области +35+37°С, на западе, юге Актюбинской области +35°С.

В Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, западе Атырауской, на западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге Атырауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей, на востоке области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

О том, какой будет погода с 3 по 5 сентября 2025 года в трех крупнейших городах страны, можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
