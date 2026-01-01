"Таза Қазақстан": миллионы деревьев, новые питомники и усиление защиты лесов

В рамках общенациональной экологической инициативы "Таза Қазақстан" в стране продолжается масштабная работа по озеленению, восстановлению лесов и повышению пожарной безопасности. Реализуемые меры охватывают как города и села, так и наиболее уязвимые природные зоны, сообщает Zakon.kz.

Миллионы деревьев для населенных пунктов

В 2025 году в городах и сельских населенных пунктах Казахстана высажено 3,8 млн деревьев. Тем самым в полном объеме выполнено поручение Главы государства по посадке 15 млн деревьев в населенных пунктах: за период 2021–2025 годов высажено 18,1 млн деревьев.

Как сообщили в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, совместно с акиматами регионов работа будет продолжена. Особый акцент планируется сделать на озеленении районных центров и сельских территорий, а также на создании зеленых поясов вокруг крупных населенных пунктов.

2 миллиарда сеянцев: ход выполнения поручения

Параллельно продолжается реализация масштабного поручения по посадке 2 млрд сеянцев. За 2021–2025 годы уже высажено 1,5 млрд. В следующем году планируется дополнительно высадить более 208 млн сеянцев.

Для обеспечения посадочным материалом акиматы областей проводят реконструкцию действующих и строительство новых лесных питомников. В начале 2026 года в пяти регионах страны запланировано строительство шести питомников с закрытой корневой системой, каждый мощностью до 6 млн сеянцев в год.

Борьба с опустыниванием: Приаралье и Каспий

Отдельным приоритетом лесной политики остается противодействие опустыниванию.

С 2021 по 2025 годы на осушенном дне Аральского моря проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тыс. гектаров. Эти работы будут продолжены и в следующем году.

В Казалинске уже построен питомник мощностью 3 млн сеянцев в год, дополнительно возводится еще один — непосредственно на осушенном дне моря. Также создан филиал КазНИИЛХА в Кызылординской области и принимаются меры по формированию природного резервата "Арал орманы" на площади свыше 1,3 млн гектаров.

Усиление противопожарной безопасности

Для предотвращения лесных пожаров и оперативного реагирования на возгорания государством последовательно укрепляется материально-техническая база лесных и природоохранных учреждений.

В 2025 году на эти цели выделено 9 млрд тенге, за счет которых приобретены пожарные машины, тракторы, патрульная техника, беспилотные летательные аппараты, средства связи и иное специализированное оборудование, а также завершено строительство пяти пожарно-наблюдательных вышек.

Дополнительно в 2025 году за счет средств утилизационного сбора направлено 35 млрд тенге на приобретение 1042 единиц противопожарной техники через финансовый лизинг Фонд развития промышленности. Поставка оставшейся техники запланирована до начала пожароопасного сезона 2026 года.

Раннее обнаружение пожаров

Кроме того, в рамках утвержденной в 2024 году Дорожной карты по масштабированию систем раннего обнаружения лесных пожаров с начала 2025 года стартовали работы по установке таких систем на территориях 23 наиболее пожароопасных государственных лесовладельцев страны.

Реализация этих мер направлена на долгосрочную защиту экосистем, повышение устойчивости лесного фонда и формирование комфортной и безопасной среды для жизни граждан — ключевых целей инициативы "Таза Қазақстан".