В Акмолинской области отметили День языков народа Казахстана

В областном центре городе Кокшетау отметили большой праздник – День языков. В торжественном мероприятии приняли участие учителя казахского языка и литературы, творческая интеллигенция и неравнодушные граждане.

Присутствующих поприветствовало руководство управления внутренней политики Акмолинской области.

"Сегодня в день рождения великого просветителя и учителя казахского языка Ахмета Байтурсынова в Кокшетау проходит радостное событие, отмечаем особенный праздник. Язык – богатство народа и духовная ценность казахстанцев. Наш народ прошел много испытаний, но не потерял ценности родного языка и патриотизма. Государственный язык является символом независимого Казахстана. Глава государства в своем выступлении в национальном курултае отметил, что популяризация и повышение имиджа государственного языка является одним из приоритетных направлений госполитики. В нашем регионе ведется комплексная работа в данном направлении, с каждым годом увеличивается число тех, кто осваивает язык и широко использует в работе и быту. Казахский язык является неотъемлемой частью науки, бизнеса и образования — это естественный процесс. В Акмолинской области, работа, направленная на популяризацию госязыка, дает большие плоды. Язык начинается с семьи и детского сада, в текущем году на 70 % повысилось количество детей, получающих дошкольное образование на государственном языке. К тому же, 52 % первоклассников области будут получать знания на казахском языке. Призываю всех казахстанцев, уважать, ценить родной язык и повышать его уровень", — акцентировал руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алмас Алин.

Как проинформировал Алмас Алин, в районах области ведется комплексная работа в методических центрах по изучению языков. За последние три года на языковых курсах увеличилось количество слушателей на 52%, это говорит о том, что акмолинцы проявляют большой интерес к языку. Также, проводятся мероприятия, направленные на привитие патриотизма молодому поколению. В регионе организовали ряд мероприятий, направленных на языковую политику. К примеру, в мае этого года состоялся большой форум учителей казахского языка и литературы, где все педагоги области обменивались опытом и обсуждали насущные проблемы, препятствующие развитию изучению языка. В июне прошел республиканский семинар посвященный повышению уровня госязыка. Помимо традиционных конкурсов, проводятся конкурсы для простых жителей области, которые вносят лепту в развитие языка.

В ходе торжественной встречи были награждены педагоги, государственные служащие и специалисты других сфер, внесшие большую лепту в развитие языка. Все они получили благодарственные письмо и ценные призы от имени акима Акмолинской области.

К слову, в регионе очень много представителей не коренных этносов, проявляющих интерес к госязыку. Одной из них является экскурсовод музея "Ботай Бурабай" Юлия Кузьменко, которая была награждена.





"Я люблю государственный язык, училась в русской школе, но потом сама решила поступить на факультет казахской филологии. Я учитель казахского языка и литературы. Работаю в музее, веду все экскурсии только на государственном языке. Сейчас изменились ценности, многие учат язык, интересуются и хотят освоить его. Для меня казахский язык – самый красивый и богатый, столько синонимов есть в нем. Тем, кто хочет начать разговаривать, советую обратить внимание на свое окружение, если будет среда, то и начинающий человек легко научится. К тому де, смотреть фильмы и слушать казахскую музыку, читать книги. Казахский я полюбила в детстве, и по сей день с друзьями, коллегами говорю на нем. В целом, по моим наблюдениям, уровень госязыка в регионе растет, только что я убедилась в этом, когда своими глазами увидела патриотов, которые ценят и чтут язык. Очень приятно, что нас не забывает государство и в такой важный день пригласили и наградили", — резюмировала Юлия Кузьменко.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, на сегодняшний день в регионе проведено свыше 2000 мероприятий направленных на развитие языковой политики. В ведомстве заверили, что плановая работа в данном направлении будет продолжаться.