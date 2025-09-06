#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.91
628.87
6.6
События

К концу 2025 года уровень газификации в Алматинской области превысит 59%

Алматинская область , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 21:38 Фото: акимат Алматинская область
В Алматинской области продолжается масштабная работа по поэтапной газификации населенных пунктов.

Эта работа проводится в рамках реализации поручений президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученных в его Послании народу страны 15 марта 2024 года на заседании Национального курултая.

Глава государства особо подчеркнул необходимость обеспечения равного доступа граждан, вне зависимости от места проживания, к базовой инфраструктуре, включая газоснабжение.

На торжественном собрании, приуроченном ко Дню работников нефтегазового комплекса, заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев сообщил о достигнутых результатах и планах на ближайшее будущее.

По его словам, на сегодняшний день из 284 населенных пункта области 158, или 55,3%, уже подключены к системе газоснабжения. Более 1,2 миллиона жителей региона, что составляет 77% от общего населения области, обеспечены природным газом.

"Только за прошлый год газ был проведен в 17 населенных пунктов, что позволило значительно улучшить качество жизни свыше 40 тысяч человек. На сегодняшний день нами подготовлены проекты еще по 18 селам и городским массивам. Их реализация создаст около 600 временных и 20 постоянных рабочих мест", – отметил Исатаев.

Он также подчеркнул, что в 2025 году на газификацию 14 населенных пунктов из областного бюджета будет выделено 11 миллиардов тенге. В результате к концу следующего года уровень газификации в регионе достигнет 59,5% – это 169 населенных пунктов.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения. За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие энергетического сектора десятки специалистов нефтегазовой отрасли были удостоены государственных и региональных наград – медалей, почетных грамот и благодарственных писем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
На юге Казахстана нашли захоронения с уникальными золотыми украшениями бронзового века
События
22:35, Сегодня
На юге Казахстана нашли захоронения с уникальными золотыми украшениями бронзового века
В правительстве пообещали, что цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
События
22:03, Сегодня
В правительстве пообещали, что цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Современный завод по переработке овощей и фруктов начали строить в Алматинской области
События
21:42, Сегодня
Современный завод по переработке овощей и фруктов начали строить в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: