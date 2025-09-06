К концу 2025 года уровень газификации в Алматинской области превысит 59%

В Алматинской области продолжается масштабная работа по поэтапной газификации населенных пунктов.

Эта работа проводится в рамках реализации поручений президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученных в его Послании народу страны 15 марта 2024 года на заседании Национального курултая.

Глава государства особо подчеркнул необходимость обеспечения равного доступа граждан, вне зависимости от места проживания, к базовой инфраструктуре, включая газоснабжение.

На торжественном собрании, приуроченном ко Дню работников нефтегазового комплекса, заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев сообщил о достигнутых результатах и планах на ближайшее будущее.

По его словам, на сегодняшний день из 284 населенных пункта области 158, или 55,3%, уже подключены к системе газоснабжения. Более 1,2 миллиона жителей региона, что составляет 77% от общего населения области, обеспечены природным газом.

"Только за прошлый год газ был проведен в 17 населенных пунктов, что позволило значительно улучшить качество жизни свыше 40 тысяч человек. На сегодняшний день нами подготовлены проекты еще по 18 селам и городским массивам. Их реализация создаст около 600 временных и 20 постоянных рабочих мест", – отметил Исатаев.

Он также подчеркнул, что в 2025 году на газификацию 14 населенных пунктов из областного бюджета будет выделено 11 миллиардов тенге. В результате к концу следующего года уровень газификации в регионе достигнет 59,5% – это 169 населенных пунктов.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения. За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие энергетического сектора десятки специалистов нефтегазовой отрасли были удостоены государственных и региональных наград – медалей, почетных грамот и благодарственных писем.