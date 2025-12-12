Уровень газификации в области Жетысу доведут до 72% к концу года

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что охват централизованным водоснабжением составил 99,9%, а уровень газификации до конца года достигнет 72%, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что до образования области Жетысу было газифицировано всего пять населенных пунктов или 27% населения области.

"За три года уровень газификации увеличился на 29,5% и достиг 56,5%. На сегодня в области газифицировано 110 населенных пунктов. До конца 2025 года уровень газификации составит 72%, доступ к газу получат 126 населенных пунктов с населением более 500 тыс. человек. Завершено строительство газопровода "Талдыкорган – Ушарал". Построено 302 км магистрального газопровода, с установкой 6 АГРС. Разрабатывается ПСД газораспределительных сетей 84 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов", – дополнил Бейбит Исабаев.

По его словам, в результате реализации данных проектов будут газифицированы все 210 населенных пунктов, доступ к газу получат свыше 652,3 тыс. жителей или 92,8% всего населения.

Также он рассказал, что централизованным водоснабжением обеспечены 329 населенных пунктов, уровень обеспеченности увеличился с 91,3% в 2023 году до 92,4% 2025 году, по численности населения – 99,9%.

"За 2023-2024 годы к централизованному водоснабжению подключены четыре села, реконструировано и построено 493,9 км водопроводных сетей, улучшено качество питьевой воды в 25 населенных пунктах области. В 2025 году централизованным водоснабжением обеспечены еще четыре населенных пункта, из них в двух установлены КБМ. В целом, построено и реконструировано 61 км сетей водоснабжения, централизованным водоснабжением обеспечены 329 населенных пунктов, уровень обеспеченности достиг 92,4%, по численности населения – 99,9%", – сообщил аким.

7 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане выделят дополнительные средства на газификацию в 2026 году.