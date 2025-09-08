От роста ВВП к росту качества жизни: курс Казахстана на инклюзивное развитие

Послание президента в 2025 году сфокусировано на поиске баланса между экономическим развитием и качеством жизни. Речь идет о том, чтобы рост экономики отражался на повседневных возможностях граждан – от доступа к медицине до уровня инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Свое мнение по поводу инициатив, озвученных в Послании, высказала главный эксперт отдела стратегического анализа КИСИ при президенте РК Гульмира Туканова.

"Для президентских посланий характерна широта тем с фокусом на определенном направлении. Например, в 2023 году центральной темой стали вопросы экономической политики. В прошлом году тематика экономических реформ нашла свое продолжение в акцентах на налоговой и инвестиционной политике, а также в необходимости построения правового государства с верховенством принципа "Закон и порядок". В этом году – тема смены парадигмы развития в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта", – отметила эксперт КИСИ.

Также аналитик обратила внимание на "настроение" и атмосферу послания. Сегодня это технологический прогресс и связанные с ним возможности.

По ее словам, по прошествии 8-ми месяцев можно сказать, что 2025 год выдался спокойным и плодотворным, насыщенным международными встречами и мероприятиями высокого уровня. Рост наблюдается не только в экономике. Президент подчеркнул важность инклюзивного роста экономики и качества жизни казахстанцев, как главной цели государства:

"Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры, мер господдержки". Касым-Жомарт Токаев

Как считает Гульмира Туканова, слова главы государства подкрепляются делами. Так, в начале 2025 года был опубликован отчет Глобального индекса социального прогресса, в котором наша страна продвинулась с 69,7 пункта до 71,5 и перешла в категорию стран с высоким социальным прогрессом.

"Отмечу, что глобальный индекс социального прогресса оценивает благосостояние общества, фокусируясь на неэкономических показателях. Социальное благополучие 170 стран замеряется по 57 показателям, сгруппированным по трем измерениям: "Базовые потребности", "Основы благосостояния" и "Возможности". Наибольшие баллы у Казахстана по измерению "Базовые потребности" (86,28), куда входят такие индикаторы, как питание и медицинская помощь, вода и санитарные условия, жилищные условия, безопасность". Гульмира Туканова

Также в 2025 году Всемирная организация здравоохранения отметила прогресс Казахстана в снижении смертности от неинфекционных заболеваний. Наша страна вошла в десятку стран Европейского региона ВОЗ, достигших цели сокращения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%. Это стало возможным, в том числе, благодаря созданию специализированных кардиологических и инсультных центров по всей стране, увеличению числа катетеризационных лабораторий, проводящих жизненно важные кардиологические вмешательства.

ВОЗ отметила также успехи нашей страны в проведении сложных хирургических операций, включая пересадку сердца и легких.

С 2012 года в РК было успешно имплантировано более 600 желудочковых вспомогательных устройств, поддерживающих насосную функцию сердца.

Кроме этого, в 2025 году в Казахстане была проведена сотая операцию по пересадке сердца – символически значимое событие для медицинского сообщества страны. Эксперт отметила, что улучшение общественного здравоохранения, развитие медицины – это ключевые показатели повышения качества жизни казахстанцев, как конечной цели социально-экономических реформ.

