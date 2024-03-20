Инфраструктура – главное условие для экономического роста и повышения уровня жизни населения

Существует императив, что все усилия, нацеленные на развитие национальной экономики, должны быть нацелены на повышение уровня жизни населения. Так же очевидно, что работоспособная базовая инфраструктура в Казахстане является необходимым условием экономического роста, сообщает Zakon.kz.

Базовая инфраструктура, способствующая повышению качества жизни и улучшению экономических перспектив, находится в общем совместном использовании, имеет чрезвычайную важность для других отраслей экономики, техническую и территориальную неделимость. Обладая высокой значимостью, эта часть социально-экономической структуры общества и государства является средоточием проблем, которые накапливаются с годами все больше и больше.

В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается критический износ инфраструктуры. По данным правительства, средний износ по всем секторам инфраструктуры составляет от 51 до 70%. Такое состояние с трудом удовлетворяет текущие нужды уже работающих предприятий и рядовых домохозяйств. Состояние инфраструктуры создает барьеры привлекательности для инвесторов и негативно влияет на качество жизни населения. Варианты ремонта или строительство инфраструктурных объектов за счет инвестора в качестве социальной нагрузки работает плохо, и в целом не решают задачу обеспечения, например, транспортной доступности в общенациональном и региональном масштабах.

Прежде всего, необходимо выделить проблемы, связанные с системой управления базовой инфраструктурой. Более 70% объектов базовой инфраструктуры не принадлежат государству. Государство лишь контролирует ключевую инфраструктуру на уровне лицензий, тарифов, экологических параметров, общего административного и уголовного регулирования. А инвестору критически важно иметь стабильную управленческую среду при входе на рынок, чтобы обеспечить возврат и прибыльность своих инвестиций в долгосрочной перспективе.

В условиях нехватки бюджетных средств передача инфраструктурных объектов в частную собственность при сохранении контроля над регулированием и надзорных функций должна была создать баланс для исполнения государством своих социальных обязательств. Это частично избавило государство от необходимости тратить ресурсы на управление и поддержание инфраструктуры. Это привело к тому, что у государства, с одной стороны, недовольные потребители, которым гарантирован законами Казахстана доступ к воде, электричеству, передвижению и т. д., а с другой - собственники инфраструктуры, которые не справляются с проблемными активами и требуют государственных вложений, устанавливают свои условия работы и ценообразования.

Например, активно развиваются транзитные трассы, а сопутствующие направления остаются в "нормативном" состоянии, которое для госорганов удовлетворительное, а гражданам и организациям создает существенные неудобства и приносит убытки. Похожая ситуация с железными дорогами. Все внимание единого оператора сосредоточено на развитие экспортного грузового потенциала. Пассажирские перевозки развиваются медленно в силу их затратности и более низкой рентабельности.

В авиаперевозках передача в частную собственность аэропортов и всей инфраструктуры привела к тому, что развитие внутренних перевозок, как неприбыльных, не интересно для собственника. Закрыты или на гране закрытия небольшие региональные аэропорты, обеспечивавшие гарантии мобильности для граждан. Развитие связанности территорий страны, которая в долгосрочной перспективе может дать хороший экономический эффект, не рассматривается. Существует также риск, что при дальнейшем обвальном износе инфраструктуры собственники откажутся обслуживать свои активы.

Инфраструктура рассматривается государством как основные средства, а не как отдельный полноценный сектор экономики, что было бы логично в силу связанности и неделимости систем базовой инфраструктуры. Передавая в частную собственность отдельное предприятие, государство полагало, что инвестор будет не только развивать свой бизнес, но и заботиться о той социальной нагрузке, которая шла в придачу к купленному активу.

К сожалению, уровень износа настолько критичен, что попытки решить проблему по частям не только неэффективны, но и губительны. Ситуация сложилась таким образом, что сегодня необходимо отремонтировать все и сразу и одновременно предусмотреть увеличение мощности и объемов на будущее (рост населения, природные факторы, геополитические факторы) по всем объектам сразу. Средств на такие амбициозные задачи нет ни у государства, ни у собственников. Поэтому эту проблему нужно решать, как экстраординарную задачу.

Для решения подобной задачи необходимы гигантские инвестиции и займы. Отдельным собственникам объектов инфраструктуры такие займы не дадут. Для таких объемов инвестиций и займов наиболее предпочтительным партнером является государство. Пришло время, когда необходимо привлекать необходимые объемы под гарантии государства с одновременным пересмотром текущих договоров по объектам инфраструктуры с собственниками в пользу государства.

Таким образом, создалась ситуация, которую необходимо было решать еще вчера, когда современное состояние базовой инфраструктуры становится тормозом для социального и экономического развития страны. Понимая это, президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на третьем заседании Национального курултая в Атырау 15 марта поручил правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы:

Масштабный ремонт теплоисточников, модернизация инженерных сетей и новая жилищная программа.

Строительство и реконструкция дорожной сети страны, рост транзитного потенциала.

Значительное увеличение уровня газификации страны.

Обеспечение дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий для нужд развития инфраструктурных объектов и логистики.

И хотя многие инфраструктурные программы в различных секторах были разработаны ранее, создается впечатление, что они объединяются в общий пул. Возможно, в перспективе эти инициативы лягут в основу создания полноценный сектора экономики во главе с единым уполномоченным органом.

Примечательно, что уже на следующий день после этих поручений премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по их реализации. И хотя многие инфраструктурные программы в некоторых секторах (газификация, теплоснабжение, строительство дорог и др.) были разработаны ранее в 2023 году после послания президента в 2023 году, создается впечатление, что они объединяются теперь в общий пул инфраструктурных инициатив. Синхронизация этих направлений, как говорил президент, даст более мощный мультипликативный эффект.

По первой инициативе предполагается привлечь 650 млрд тенге инвестиций. Для решения задачи по обеспечению граждан жильем планируется четырехкратное увеличение объемов ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения. Для этого будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. На новую ипотечную программу будет выделено 300 млрд тенге. В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить 12 тыс. нуждающихся в жилье семей. В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн кв. м жилья, что на 2,5 млн кв. м больше ранее запланированных годовых показателей.

По второй инициативе дополнительно запланирован ремонт и строительство 2,5 тыс. км дорожного покрытия. На эти цели будет направлено порядка 1 трлн тенге инвестиций. Это позволит повысить долю республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, а также создать 24 тыс. дополнительных рабочих мест.

По третьей инициативе Главой государства поставлена задача модернизировать не менее 1,7 тыс. км сетей. Это обеспечит доступ более 300 тыс. граждан к голубому топливу. В этой связи Правительством в текущем году будут газифицированы 87 населенных пунктов вместо 46 запланированных. Таким образом, ускоренными мерами будут обеспечены газом более 63 тыс. человек, то есть охват увеличен практически в 2 раза. На эти цели будет направлено 195 млрд тенге.

"Мы должны обеспечить своевременную реализацию масштабных инфраструктурных инициатив Президента. Поручаю каждому министру и акиму, руководству нацкомпаний на ежедневной основе контролировать работу. Жители должны ощутить реальные изменения. Полная отдача и результат станет показателем нашей эффективности", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Наряду с этим, на совещании были рассмотрены меры по дальнейшему развитию транзитных коридоров и IT-технологий.