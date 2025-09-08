Сергей Мехнин: "Послание президента – это ориентир для каждого труженика"

8 сентября 2025 года в Астане президент Казахстана огласил ежегодное Послание народу. Среди присутствующих в зале был представитель рабочей профессии, дозиметрист пятого разряда АО "Ульбинский металлургический завод" Сергей Мехнин, сообщает Zakon.kz.

Для Сергея Михайловича участие в этом событии стало особым моментом. Он отмечает, что Послание Президента – это не только стратегический документ, определяющий вектор развития страны, но и практическое руководство для трудовых коллективов, на плечах которых держится экономика.

Сергей Мехнин подчеркнул, что УМЗ играет ключевую роль не только для ВКО, но и для всей страны.

"Мы гордимся, что наша продукция востребована на мировом рынке и укрепляет промышленный потенциал Казахстана", – сказал он.

В своем выступлении глава государства уделил особое внимание развитию обрабатывающей промышленности. Президент отметил, что за последние пять лет ее вклад в экономику значительно вырос: валовая добавленная стоимость отрасли удвоилась, достигнув почти 17 трлн тенге, а доля обрабатывающего сектора в ВВП составила 12,4%. Только за прошлый год в Казахстане введены 163 новых производства, создано более 12 тыс. постоянных рабочих мест.

Судьба Сергея Михайловича тесно связана с УМЗ. Родившись в 1962 году в селе Лесная Пристань района Алтай, он окончил Новосибирский электротехникум связи, служил в армии, а с 1983 года начал трудовую деятельность на предприятии. Более 35 лет он работает на заводе, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, внедрял современное оборудование, стал автором рационализаторских предложений. За многолетний добросовестный труд награжден Почетным нагрудным знаком "Заслуженный работник атомной отрасли РК" III степени.

История Сергея Мехнина – это пример того, как труд простого рабочего вносит весомый вклад в развитие страны. А Послание Президента стало для него и его коллег подтверждением, что рабочие профессии сегодня – важная часть большого пути Казахстана к новому этапу промышленного роста.