Послание президента Токаева народу Казахстана: видео
Фото: akorda.kz
Сегодня, 8 сентября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В мероприятии принимали участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Смотрите видео выступления главы государства. Кроме того, Zakon.kz вел текстовую трансляцию.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript