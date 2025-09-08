#АЭС в Казахстане
Общество

Послание президента Токаева народу Казахстана: видео

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 10:52 Фото: akorda.kz
Сегодня, 8 сентября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимали участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

Смотрите видео выступления главы государства. Кроме того, Zakon.kz вел текстовую трансляцию

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
