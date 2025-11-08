#Народный юрист
Общество

Акмолинская область расширяет спортивную инфраструктуру – работают уже 1124 объекта

спортзал, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 13:25 Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области
В современном мире спорт становится новой формой социальной справедливости. В Акмолинской области это особенно заметно: здесь создают условия, при которых заниматься может каждый – от ребенка из села до человека с особыми потребностями.
"Мы хотим, чтобы спорт был не для рекордов, а для жизни. Чтобы человек с особыми потребностями, ребенок из села или пенсионер могли чувствовать себя частью большого движения", – делится руководитель Управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин.

Сегодня более 329 тысяч жителей региона, или 41,8% населения, систематически занимаются спортом. Из них почти половина – сельчане. Это результат системной работы по развитию массового спорта и доступной инфраструктуры.

Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Акмолинская область активно применяет государственный спортивный заказ через платформу damubala.kz. Этот инструмент позволяет развивать детский, инклюзивный и массовый спорт в формате партнерства с НПО, спортивными клубами и частными тренерами. По сути, каждый житель области может найти секцию рядом с домом и заниматься бесплатно или по минимальной цене.

"Система государственного спортивного заказа дала новую жизнь небольшим залам и клубам. Теперь тренеры из сел не уезжают, а наоборот – набирают группы. Это реальные рабочие места и живая среда, где спорт становится социальным лифтом", – отмечает Тулендин.

Особое внимание уделяется людям с особыми потребностями. Уже третий год в регионе действует социальный проект, который обеспечивает бесплатное посещение спортивных залов для маломобильных групп населения.

Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

"Сегодня в программу вовлечены 347 человек, из них 113 – дети. Это не просто тренировки, а возможность социализироваться, почувствовать себя частью общества, поверить в свои силы", – подчеркивает Ардак Тулендин.

Немаловажную роль играет инфраструктура. В области действует 1124 спортивных объекта – от дворцов спорта и бассейнов до хоккейных кортов и уличных площадок. Только за последний год их стало больше на 17. Обеспеченность спортивными сооружениями составляет почти 65%, и этот показатель продолжает расти. В районах появляются новые теннисные корты, залы единоборств, лыжные базы.

Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Активно развивается и спорт среди людей старшего возраста. Для них в райцентрах открываются бесплатные группы здоровья, где можно заниматься под контролем тренеров и врачей.

При этом регион не забывает о воспитании спортивного резерва. В Школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским и национальным видам спорта тренируются более 400 спортсменов. Это направление соединяет традиции и современность, давая шанс талантливым ребятам из глубинки расти профессионально.

Акмолинская область показывает, что спорт может быть не только делом рекордов, но и инструментом равных возможностей.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
