События

АО "Самрук-Энерго" построит ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск по технологии "чистого" угля

АО &quot;Самрук-Энерго&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:15 Фото: пресс-служба акимата области Абай
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов провел совещание с акимами области Абай и Восточно-Казахстанской области по вопросам строительства ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск.

В ходе встречи определены электрическая и тепловая мощности будущих станций с учетом роста потребления и перспективного развития регионов. Также обсуждены вопросы разработки предпроектной документации, планы по строительству инфраструктуры для ТЭЦ и схемы теплоснабжения городов.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Руководством АО "Самрук-Энерго" отмечено, что в настоящее время завершаются работы по привлечению финансирования для проектов, обеспечению возврата инвестиций, утверждению технологических решений.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Отдельно Кайрат Максутов сообщил, что при строительстве ТЭЦ будут применены современные технологии "чистого" угля, позволяющие обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду.

Акимы области Абай и Восточно-Казахстанской области отметили важность строительства ТЭЦ для городов в целях обеспечения экономического роста и выразили готовность оказать всестороннее необходимое содействие в выделении земельных участков и осуществления мероприятий для своевременного строительства объектов инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По итогам совещаний стороны договорились на постоянной основе вести мониторинг исполнения намеченных планов и обеспечить готовность для подписания договоров по проектированию и строительству ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск в текущем году.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Айсулу Омарова
