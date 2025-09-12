АО "Самрук-Энерго" построит ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск по технологии "чистого" угля

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов провел совещание с акимами области Абай и Восточно-Казахстанской области по вопросам строительства ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск.

В ходе встречи определены электрическая и тепловая мощности будущих станций с учетом роста потребления и перспективного развития регионов. Также обсуждены вопросы разработки предпроектной документации, планы по строительству инфраструктуры для ТЭЦ и схемы теплоснабжения городов.

Руководством АО "Самрук-Энерго" отмечено, что в настоящее время завершаются работы по привлечению финансирования для проектов, обеспечению возврата инвестиций, утверждению технологических решений.



Отдельно Кайрат Максутов сообщил, что при строительстве ТЭЦ будут применены современные технологии "чистого" угля, позволяющие обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду.

Акимы области Абай и Восточно-Казахстанской области отметили важность строительства ТЭЦ для городов в целях обеспечения экономического роста и выразили готовность оказать всестороннее необходимое содействие в выделении земельных участков и осуществления мероприятий для своевременного строительства объектов инфраструктуры.

По итогам совещаний стороны договорились на постоянной основе вести мониторинг исполнения намеченных планов и обеспечить готовность для подписания договоров по проектированию и строительству ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск в текущем году.