В Усть-Каменогорске ТЭЦ спроектируют с учетом экологических рисков

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов 4 апреля 2025 года на заседании Общественного совета фонда озвучил, что ТЭЦ в Усть-Каменогорске спроектируют с возможностью перехода на газ, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Сената Ольги Булавкиной, с учетом экологической обстановки в Усть-Каменогорске при проектировании ТЭЦ планируется предусмотреть возможность ее дальнейшего перевода на газ.

"Поскольку в проектах предусмотрено, что Российская Федерация все-таки проведет газ на север и восток Казахстана, возникает вопрос: сможет ли эта ТЭЦ в будущем работать на газе? Меня также интересует судьба двух ГЭС – Шульбинской и Усть-Каменогорской. Сегодня они находятся под управлением "Самрук-Қазына". Какова дальнейшая судьба этих двух объектов?" – озвучила депутат.

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов сообщил, что ТЭЦ в Усть-Каменогорске будет работать на угле.

"Но сразу на стадии проектирования предусмотрена возможность перехода на газ. Как правильно сказали, транзитом через Восточный Казахстан российский газ пройдет в Китай, и в рамках договоренностей Казахстана этот газ мог бы быть источником для этой ТЭЦ", – озвучил он.

Что касается второй части вопроса, то Кайрат Максутов ответил, что две указанные ГЭС находились в составе "Самрук-Қазына", а потом были переданы "Самрук-Энерго".

"Позже они были переданы в состав дочерней компании "Qazaq Green Power PLC". У нас в утвержденной стратегии есть направление о передаче всех "зеленых" активов и концентрации их на 100% в нашей дочерней компании с возможностью вывода этой компании на IPO и привлечения инвесторов. Поэтому эти компании были переданы "Qazaq Green Power PLC". Мы продолжаем владеть этими компаниями. Они остались в собственности государства и никуда не перешли", – дополнил Кайрат Максутов.

Позже в кулуарах Кайрат Максутов ответил на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится строительство трех новых ТЭЦ в Казахстане.

"Работа по строительству трех ТЭЦ находится на стадии проектирования. То есть подготавливается проектно-сметная документация. И пока не завершена стадия проектирования, объект не прошел экспертизу, мы не можем говорить о стоимости. Подготовительные работы на Кокшетау ТЭЦ уже начаты, этим летом мы продолжим подготовку на площадке. Активная фаза строительства начнется в конце года", – озвучил Кайрат Максутов.

Он подчеркнул, что уже в этом году будет заказано оборудование. 18 июля 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что три новых ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – заработают в 2028 году.