Кто будет строить ТЭЦ в Усть-Каменогорске и Семее

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов 28 октября 2025 года на брифинге в правительстве сообщил о планах по строительству ТЭЦ в Усть-Каменогорске и Семее, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас ведется подготовительная работа, в том числе и по организации финансирования.

"Рассматриваются разные источники финансирования – как собственное, так и российское финансирование, которое как раз предлагалось российской стороной в рамках межправсогласшения. Сейчас мы с Россией рассматриваем финальные условия финансирования, и пока окончательного решения нет, какой будет источник финансирования. Как только мы определимся с источником финансирования, мы проведем работу по выбору потенциальных подрядчиков", – сказал Максутов.

Он подчеркнул, что здесь может участвовать как российская сторона, так и международные консорциумы, которые строят тепловые станции.

"По части поручения, которое дал премьер-министр, к этому сроку, конечно, определенность будет. У нас срок (строительства. – Прим. ред.) будет 2029 год, вторая половина – завершение строительства", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что Минэнерго объявит тендер на строительство ТЭС в Курчатове.