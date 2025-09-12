Аким Алматы обозначил приоритеты развития города в рамках Послания главы государства
Во встрече приняли участие представители городского акимата, территориальных органов, экспертного сообщества, депутаты маслихата, члены Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, представители творческой интеллигенции и неправительственных организаций.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
"Алматы, как крупнейший мегаполис страны, научный и образовательный центр, играет ключевую роль в реализации стратегических задач Президента Республики Казахстан, прежде всего, в сфере цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта", – сказал аким Алматы.
По его словам, на город уже сегодня приходится 53% национального рынка IT-услуг объемом 4 трлн тенге, здесь действуют Alatau Creative HUB, Farabi Hub и первый в стране Центр цифровой медицины Almaty Digital Medical Center.
"В числе ключевых задач также повышение инвестиционной привлекательности. До 2030 года в Алматы планируется реализовать порядка 190 проектов на сумму свыше 3,6 трлн тенге", – сообщил аким города.
Отдельное внимание уделяется развитию туризма. Ключевым проектом станет Алматинский горный кластер, который к 2029 году должен превратиться в крупнейший всесезонный туристический проект Центральной Азии и ежегодно привлекать около 1 млн иностранных туристов, принося экономике города более 300 млрд тенге.
Важной темой Послания стали вопросы экологии. Речь идет о внедрении единых экологических стандартов, экономии воды и создании цифровой платформы для управления водными ресурсами. Программа "Таза Қазақстан" названа национальным приоритетом.
В завершение встречи Дархан Сатыбалды подчеркнул, что обозначенные главой государства задачи – это общая цель, требующая согласованных усилий местных исполнительных и территориальных органов, научного сообщества и гражданского сектора. Диалог с активом города стал важным шагом к выработке конкретных решений.