События

Аким Алматы обозначил приоритеты развития города в рамках Послания главы государства

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 19:54 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с активом города и обсудил реализацию задач, обозначенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Во встрече приняли участие представители городского акимата, территориальных органов, экспертного сообщества, депутаты маслихата, члены Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, представители творческой интеллигенции и неправительственных организаций.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Алматы, как крупнейший мегаполис страны, научный и образовательный центр, играет ключевую роль в реализации стратегических задач Президента Республики Казахстан, прежде всего, в сфере цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта", – сказал аким Алматы.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

По его словам, на город уже сегодня приходится 53% национального рынка IT-услуг объемом 4 трлн тенге, здесь действуют Alatau Creative HUB, Farabi Hub и первый в стране Центр цифровой медицины Almaty Digital Medical Center.

"В числе ключевых задач также повышение инвестиционной привлекательности. До 2030 года в Алматы планируется реализовать порядка 190 проектов на сумму свыше 3,6 трлн тенге", – сообщил аким города.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Отдельное внимание уделяется развитию туризма. Ключевым проектом станет Алматинский горный кластер, который к 2029 году должен превратиться в крупнейший всесезонный туристический проект Центральной Азии и ежегодно привлекать около 1 млн иностранных туристов, принося экономике города более 300 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Важной темой Послания стали вопросы экологии. Речь идет о внедрении единых экологических стандартов, экономии воды и создании цифровой платформы для управления водными ресурсами. Программа "Таза Қазақстан" названа национальным приоритетом.

В завершение встречи Дархан Сатыбалды подчеркнул, что обозначенные главой государства задачи – это общая цель, требующая согласованных усилий местных исполнительных и территориальных органов, научного сообщества и гражданского сектора. Диалог с активом города стал важным шагом к выработке конкретных решений.

Елена Беляева
Елена Беляева
