Дархан Сатыбалды обозначил приоритеты в работе – от экологии до изношенных сетей

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 24 мая выступил перед активом мегаполиса во время его назначения на пост главы города, сообщает Zakon.kz.

Он поблагодарил главу государства за предоставленное доверие.

"Алматы – это не только крупнейший мегаполис страны, но и культурный, экономический, научный и образовательный центр. Это город с богатой историей, особым духом и большими возможностями. Вместе с тем, город сталкивается с рядом вызовов. Это прежде всего, экологические проблемы, транспортная загруженность, вопросы качественного и стабильного водоснабжения, износ инженерных сетей, точечная застройка", – сказал Дархан Сатыбалды.

Он отметил, что перед ним стоят задачи, от которых зависит дальнейшее устойчивое развитие города и качество жизни каждого алматинца.

Также аким обозначил ключевые приориты в работе на новом посту.

Развитие транспортной системы и улучшение экологии

"Развитие общественного транспорта останется одним из приоритетных направлений деятельности акимата. Для решения вопросов с ежедневными пробками, перегрузкой дорог, загрязнением атмосферного воздуха будут обеспечены закуп современных и экологичных автобусов, расширение автобусной и троллейбусной сети, оптимизация маршрутов и сокращение интервалов движения. Также будет проводиться активное строительство метрополитена и расширение линий BRT", – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

По его словам, Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом. Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии.

Комфорт и безопасность жителей

Глава мегаполиса добавил, что комфортная городская среда начинается с базовой инфраструктуры. Будет проведена системная модернизация коммунальных сетей – водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

"Уделим особое внимание сейсмической безопасности жилого фонда и общественных зданий. Благоустройство районов, обновление дворов, уличного освещения, тротуаров, доступной среды для маломобильных групп населения – это все будет не просто обещанием, а планом с конкретными сроками и результатами", – рассказал Сатыбалды.

Устойчивое развитие экономики и поддержка предпринимательства

По его словам, власти поддержат малый и средний бизнес через новые финансовые инструменты, упрощенные административные процедуры и развитие индустриальных зон.

"Город станет площадкой для развития IT-сферы, стартапов, креативных индустрий, туристических и образовательных услуг. Мы создадим эффективную систему диалога бизнеса и местных исполнительных органов для оперативного решения проблем", – пообещал аким.

Доступное и качественное образование, здравоохранение и социальная защита

Он отметил, что качественные услуги должны быть доступны вне зависимости от места проживания. Мы будем строить новые школы и детские сады в активно растущих районах, модернизировать действующие учебные заведения, внедрять цифровые образовательные технологии.

Открытость, диалог и подотчетность



Аким подчеркнул, что одним из его главных принципов в управлении станет открытость местных исполнительных органов и постоянный диалог с жителями.

"В условиях стремительно развивающегося мегаполиса только через обратную связь, доверие и участие граждан можно выстраивать устойчивую и справедливую городскую политику. Поэтому я буду регулярно выходить в районы – не на заранее подготовленные маршруты, а во дворы, школы, рынки и улицы, туда, где живет настоящий Алматы. Я обязуюсь обеспечить реализацию концепции "Слышащего государства" путем регулярного диалога с жителями и прозрачности принимаемых решений в развитии города", – добавил он.

Ранее экс-аким Алматы Ерболат Досаев выступил перед активом мегаполиса во время назначения на пост главы города Дархана Сатыбалды.

