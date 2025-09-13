В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов

В Шымкенте состоялся Международный конгресс кардиохирургов на тему "Инновации, технологии и мировой опыт: будущее кардиохирургии в наших руках", приуроченный к 25-летию Шымкентского кардиологического центра, сообщает Zakon.kz

В масштабном мероприятии приняли участие ведущие специалисты из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Они обменялись опытом и обсудили передовые решения в области кардиохирургии.

На открытии конгресса выступил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, который отметил четвертьвековой вклад центра в развитие медицины.

"Акимат всегда поддерживает благие начинания в сфере медицины, уделяя особое внимание развитию инфраструктуры, созданию благоприятных условий для врачей и внедрению инноваций. Ваш опыт, научные изыскания и новаторские подходы — прочная основа для качественной и доступной медицины. Достижения этого центра – гордость не только Шымкента, но и всей страны", — сказал аким.

В рамках конгресса был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной академией наук при Президенте Республики Казахстан и Шымкентским кардиологическим центром. Это соглашение направлено на укрепление научного партнерства в регионе и вывод исследований в области кардиологии на новый уровень.

Значимым событием также стало открытие на базе уже имеющегося центра при поддержке Национальной академии наук нового Научного центра перспективных кардиологических исследований. Инициатором его создания стал известный кардиохирург, академик Юрий Пя. Это первая в стране подобная структура, которая позволит разрабатывать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Работа центра будет основываться на междисциплинарном подходе, объединяющем медицину, экологию, урбанистику, психологию и цифровые технологии. Ученые не только сосредоточатся на лечении сердечных заболеваний, но и будут активно работать над новыми решениями для их предупреждения.

Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном Послании: "Здоровье нации – основа устойчивого развития. Мы должны не только лечить болезни, но и предупреждать их, опираясь на науку, технологии и межотраслевое сотрудничество". Эти слова стали главным вектором работы конгресса.

На конгрессе обсуждались такие темы, как малоинвазивные и роботизированные операции, 3D-моделирование, опыт применения навигационных систем, а также вопросы развития международного сотрудничества и поддержки молодых специалистов.

Среди ключевых гостей и спикеров были президент Национальной академии наук при Президенте РК Акылбек Куришбаев, академик Юрий Пя, специалист в области медицины Елжан Биртанов, а также председатель правления Шымкентского кардиологического центра Дархан Суйгенбаев.

Международный конгресс кардиохирургов в Шымкенте стал важным событием, которое несомненно войдет в историю как стимул для развития медицинской науки, укрепления научного потенциала региона и повышения качества кардиологической помощи населению.