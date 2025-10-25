#АЭС в Казахстане
События

В Шымкенте в честь Дня Республики торжественно подняли Государственный флаг

церемония поднятия флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 16:08 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная к 25 октября — Дню Республики и 35-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло на площади флагштока в микрорайоне Шымсити и стало одним из ключевых событий праздничной программы, символизирующих независимость, единство и гордость за страну.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан. В этот момент голубое знамя – символ свободы и мира – величественно взмыло над площадью, олицетворяя силу и сплоченность казахстанского народа.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, представители интеллигенции, депутаты, государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, молодежь, волонтеры и жители города.

Выступающие отметили, что День Республики – это праздник, символизирующий вековое стремление народа Казахстана к независимости и свободе. Принятая в 1990 году Декларация о государственном суверенитете стала отправной точкой в истории становления современной казахстанской государственности.

Фото: акимат Шымкента

Во время церемонии шымкентские артисты исполнили патриотические композиции, прославляющие государственные символы и национальные ценности. Атмосфера праздника была наполнена чувством гордости, единства и уважения к истории страны.

Особое впечатление произвел патриотический марш, в котором приняли участие более 300 активных молодых горожан, державших в руках Государственный флаг. Шествие стартовало у памятника Бәйдібек би, прошло по проспекту Бәйдібек би и завершилось у площади флагштока, где состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага.

Фото: акимат Шымкента

Торжественное поднятие Государственного флага стало ярким подтверждением высокого патриотического духа и верности идеалам независимости. Голубое знамя, развевающееся над Шымкентом, символизирует уверенность в светлом будущем Казахстана и нерушимое единство его народа.

Отметим, что ранее во дворце "Қызғалдақ" сарайы в Шымкенте прошло торжественное мероприятие "Қыран елім – Қазақстаным", посвященное Дню Республики и 35-летию принятия Декларации о государственном суверенитете.

Во время церемонии аким города Габит Сыздыкбеков поздравил жителей Шымкента с национальным праздником и вручил государственные и отраслевые награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие страны.

"От всей души поздравляю вас с нашим национальным праздником – Днем Республики! Это особый день, когда был заложен фундамент нашего государства и определен путь независимого Казахстана. Сегодня мы также отмечаем 35-летие Декларации о государственном суверенитете. В настоящее время по инициативе президента Касым-Жомарта Кемеловича Токаева в стране проходит этап политического и экономического обновления", – отметил аким города.

В ходе мероприятия труд более 40 граждан, внесших весомый вклад в развитие региона и страны, был отмечен государственными наградами. Им вручены ордена "Парасат", "Құрмет", "Еңбек Даңқы" III степени, а также медали "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат".

Айсулу Омарова
