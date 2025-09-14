Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

14 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

"Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан". Касым-Жомарт Токаев

Президент убежден, что мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь.

"Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь. Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. "Ана – Жер-Ана" – именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации", – отметил президент.

Как отметил глава государства, мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов. Согласие в наших семьях – крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка.

"Пусть в каждой семье царят счастье и согласие! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!" Касым-Жомарт Токаев

1 марта 2013 года экс-президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в Перечень профессиональных и иных праздников Республики Казахстан. Этим указом в стране был учрежден новый праздник – День семьи, и определена дата его празднования – каждое второе воскресенье сентября.