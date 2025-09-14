#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
События

Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 08:11 Фото: akorda.kz
14 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем семьи, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

"Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан".Касым-Жомарт Токаев

Президент убежден, что мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь.

"Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь. Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. "Ана – Жер-Ана" – именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации", – отметил президент.

Как отметил глава государства, мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов. Согласие в наших семьях – крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка.

"Пусть в каждой семье царят счастье и согласие! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!"Касым-Жомарт Токаев

1 марта 2013 года экс-президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в Перечень профессиональных и иных праздников Республики Казахстан. Этим указом в стране был учрежден новый праздник – День семьи, и определена дата его празднования – каждое второе воскресенье сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы снесут старейший роддом города
События
17:40, 13 сентября 2025
В Алматы снесут старейший роддом города
В Астане перекроют участок улицы Айтеке би из-за ремонта
События
17:17, 13 сентября 2025
В Астане перекроют участок улицы Айтеке би из-за ремонта
В Астане и регионах объявили штормовое предупреждение на 14 сентября
События
16:53, 13 сентября 2025
В Астане и регионах объявили штормовое предупреждение на 14 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: