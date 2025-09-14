14 сентября в Казахстане празднуют День семьи

Сегодня в Казахстане отмечается День семьи, сообщает Zakon.kz.

Начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Республике Казахстан отмечается День семьи. Идея учреждения этого праздника была озвучена в 2009 году, когда Национальная комиссия страны, занимающаяся исследованием вопросов по делам женщин и семейно-демографической ситуации, выступила с инициативой учредить в Казахстане День семьи и проводить его ежегодно 15 мая, приурочив празднование к дате Международного дня семьи.

Однако 1 марта 2013 года экс-президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в Перечень профессиональных и иных праздников Республики Казахстан. Этим указом в стране был учрежден новый праздник – День семьи, и определена дата его празднования – каждое второе воскресенье сентября.

В связи с этим праздником "Правительство для граждан" поделилось интересными данными.