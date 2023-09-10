Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

Главы государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сограждан с Днем семьи, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил важность института семьи в формировании общества.

"В жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям. Не зря говорят: "Родина начинается с семьи". И уважение традиций, и патриотизм берут свое начало из родного очага. Институт семьи вносит решающий вклад в формирование нового качества нашей нации, содействуя укоренению в обществе таких качеств ответственного гражданина, "Адал азамат", как трудолюбие, стремление к знаниям, солидарность". Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен, что благополучие семей – это приоритетная задача.

"Крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей. Обеспечение благополучия каждой семьи – одна из приоритетных задач на пути построения Справедливого Казахстана".

Токаев завершил свою речь теплыми словами пожелания.

"Пусть в нашей стране процветает каждая семья. Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!"

День семьи был учрежден в Казахстане в 2013 году и с того момента отмечается каждое второе воскресенье сентября. В 2023 году эта дата приходится на 10 сентября.

