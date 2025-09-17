Заморозки, туман и грозы: штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана

Из-за резкого изменения погоды и пожарной опасности в нескольких регионах страны, а также в Шымкенте и Алматинской области на 18 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", 18 сентября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области, в Шымкенте и Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь, днем град, шквал. На западе, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

В Конаеве будет наблюдаться сильный ветер северо-восточного направления, временами с порывами до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области прогнозируются сильный дождь, град, шквал. На юго-востоке, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром также опустится туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской области и Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области – высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается туман.

Днем на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в центре области Абай и Семее синоптики обещают грозу. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

18-20 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 сентября на юге Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, днем град, шквал. На западе, юге, востоке области и в Павлодаре гроза. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

"Ночью на севере Костанайской области на поверхности почвы заморозки -2°С. На юге области ожидается высокая пожарная опасность", – отметили синоптики.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау и в Жезказгане ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области синоптики прогнозируют временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее в "Казгидромете" поделились информацией о том, что в предстоящий четверг на территории страны прогнозируются заморозки, дожди с грозами, местами сильные, град и туман.