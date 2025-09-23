Снег, туман и сильный дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

Из-за резкого изменения погоды, осадков в виде снега и гроз, а также пожарной опасности в нескольких регионах страны, на 24 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в РГП "Казгидромет", на севере, юге, востоке Атырауской области и в Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Акмолинской области и Кокшетау ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. 24 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане прогнозируется ветер северо-восточный, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области и Петропавловске прогнозируется ветер юго-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области – чрезвычайная пожарная опасность, на севере области и в Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе также синоптики обещают сильный ветер, днем порывами до 20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области 15-20 м/с.

Днем на юге области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки – дождь и снег. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Костанайской области и в Мангистауской области синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области – туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что на территорию республики придет непогода. Без осадков будет только на западе и северо-западе страны.