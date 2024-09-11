В Астане, Шымкенте и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Из-за резкой смены погоды на большей части страны в четверг, 12 сентября, в РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Казахстанцев ожидают туман, пыльная буря, сильный ветер и высокая пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, востоке Костанайской области также прогнозируется туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы будут достигать 20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.



12-13 сентября ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман, 13 сентября днем гроза. 12-13 сентября ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 12-13 сентября ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. 12-13 сентября сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность на уровне 5 класса.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, днем на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. 12-14 сентября на большей части области ожидается высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 12-14 сентября ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



В Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее прогнозируется ветер северный, днем порывы до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, на севере, юге области 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также прогнозируется ветер северо-восточный, днем порывы составят 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ветер восточный, северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, востоке 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 12 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Алматинской области сохранится высокая, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по областям Казахстана на четверг, 12 сентября 2024 года.