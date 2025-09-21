#АЭС в Казахстане
События

В девяти городах РК ожидается повышенное загрязнение воздуха

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 09:22
Синоптики предупреждают жителей девяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 21 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Астана, Алматы Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Уральск, ночью в Атырау, Костанай.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также синоптики синоптики предупредили о непогоде в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК на 21 сентября.

