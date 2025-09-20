#АЭС в Казахстане
События

Гроза, заморозки и шквальный ветер: синоптики предупредили о непогоде 21 сентября

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 17:32 Фото: pexels
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК на 21 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестанская область

На севере ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, в горных районах 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестан: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область

На севере сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область

Ночью и утром на севере ожидается туман. На западе, юге и востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере сохранится высокая пожарная опасность.

Уральск: ночью и утром ожидается туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

Атырауская область

На западе, юге и востоке ожидается гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Атырау: ночью ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

Днем на юге ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на юге, порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Карагандинская область

Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге порывы 15–18 м/с. Ночью на севере и востоке ожидаются заморозки до –1°. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Караганда: ночью и утром ожидается туман.

Жамбылская область

Ожидается ветер северо-восточный на северо-востоке и в горных районах 15–20 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Улытау

Днем на западе и юге ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе и юге, порывы 15–18 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область

Ночью на севере и в центре ожидаются гроза и шквал. Там же возможна пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на севере и в центре 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу

Ночью и утром на востоке и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере и востоке, порывы 15–20 м/с.

Павлодарская область

Ночью и утром на юге и западе ожидается туман.

Павлодар: ночью и утром ожидается туман.

Акмолинская область

Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

Мангистауская область

Днем на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ночью и утром в центре — туман. Ветер северо-западный ночью на западе и юге, порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юго-востоке — чрезвычайная.

Актау: ночью ожидается северо-западный ветер, порывы 15 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 21 сентября. 

