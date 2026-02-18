Вывоз и продажу скота ограничили из-за вспышки вирусных заболеваний в Атырауской области

В Атырауской области животноводы столкнулись с серьезной проблемой – вспышкой вирусных заболеваний среди крупного рогатого скота. Из-за этого в Исатайском районе ввели временный запрет на вывоз и продажу животных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Ак Жайык 18 февраля 2026 года, в Исатайском округе заболели 213 парнокопытных, еще 119 – в Зинеденском. По данным специалистов, речь идет об инфекционной вирусной диарее и ринотрахеите.

На сегодняшний день в Исатайском округе вылечили и вернули в стадо 91 животное. В Зинедене спасли 81 парнокопытное. По словам ветеринаров, заболевших животных лечат антибиотиками, а в хозяйствах и дворах провели дезинфекцию.

Ослабленным животным дают пшеничную муку, привезенную из Уральска. В ближайшие дни ожидается поставка 80 тонн фуражного зерна. Из соседних районов завозят сено.

"Ситуация постепенно стабилизируется. Все семь сельских округов будут обеспечены кормами в полном объеме", – рассказал аким района Нурым Мусин.

Ограничение на вывоз и реализацию крупного рогатого скота будет действовать до стабилизации эпизоотической ситуации.

