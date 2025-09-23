Как в Жаркаинском районе Акмолинской области устраняют дефицит врачей

Кадровый дефицит в сфере здравоохранения постепенно устраняется в Акмолинской области: в регионе принимаются меры по привлечению молодых специалистов и поддержке врачей, готовых работать в сельской местности.

К примеру, Жаркаинская районная больница пополнилась сразу семью новыми врачами.

Мирас Амангелді, врач офтальмолог/фото: пресс-служба акимата Жаркаинского района

В медучреждение прибыли: хирург, прошедший годовое обучение в Турции и имеющий степень магистра наук, акушер-гинеколог с опытом оперирующей практики, офтальмолог, педиатр, получившая образование за счет районного гранта, семейная пара врачей общей практики, а также неонатолог, работающий в комбинированном дистанционном формате.

Данияр Абильдаев, хирург/фото: пресс-служба акимата Жаркаинского района

"Все новые врачи обеспечены благоустроенными квартирами из жилищного фонда больницы. Для специалистов, приезжающих в сельскую местность, предусмотрены меры социальной поддержки: выплата в размере 100 МРП из районного бюджета и единовременное пособие в размере 5 миллионов тенге из областного бюджета. Кроме того, в соответствии с постановлением акимата Акмолинской области врачи остродефицитных специальностей, такие как акушеры-гинекологи, кардиологи, офтальмологи и педиатры, имеют право на дополнительную выплату в размере ста минимальных заработных плат", – рассказали в пресс-службе акимата Жаркаинского района.

Среди новых специалистов особое внимание привлекла история педиатра Танзили Тапаловой, уроженки села Далабай. После окончания школы она поступила в Медицинский университет Астаны. Несмотря на высокие результаты, девушке не хватило всего двух баллов для поступления на государственный грант. Тогда на помощь пришел район, предложив грант акима района. Благодаря этой поддержке она смогла продолжить обучение и в июне этого года успешно окончила университет. Вернувшись в родные края, она приступила к работе в Жаркаинской районной больнице.

Танзиля Тапалова/фото: пресс-служба акимата Жаркаинского района

"Я очень благодарна за поддержку, благодаря которой смогла получить профессию врача и вернуться домой. Теперь я начинаю свой путь как педиатр и хочу помогать нашим детям быть здоровыми. Для меня выделили квартиру в микрорайоне Молодежка" города Державинска – это большая помощь для молодого специалиста", – рассказала врач.

История Танзили Тапаловой стала ярким примером того, как социальные меры поддержки помогают закреплять специалистов в сельской местности. Подобные шаги позволяют не только решить кадровый вопрос, но и мотивируют молодых специалистов возвращаться в родные регионы, где их знания и опыт особенно востребованы.

Айбек Бектасов/Мария Ташетова/фото: пресс-служба акимата Жаркаинского района

"Мы гордимся, что наши выпускники возвращаются в родной район и пополняют коллектив больницы. Новые специалисты укрепят кадровый состав больницы, сделают медицинскую помощь более доступной и качественной для жителей района", – подчеркнула главный врач Жаркаинской районной больницы Жулдыз Семжанова.

Акбота Кожамкулова/фото: пресс-служба акимата Жаркаинского района

Кроме того, работа по решению дефицита врачей в Жаркаинском районе продолжается. Сегодня еще пять студентов обучаются в медицинских вузах страны за счет районного бюджета. В будущем они также вернутся на малую родину и пополнят коллектив больницы, продолжая традицию служения на благо здоровья жителей.