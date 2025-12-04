Кадровый рывок в медицинe: Акмолинская область возвращает специалистов в регион

Дефицит врачей – одна из самых чувствительных тем медицины. И Акмолинская область не скрывает масштаба проблемы: сегодня региону требуется 190 врачей, включая 125 сельских специалистов. В ПМСП нехватка составляет 93 врача.

Особенно востребованы акушеры-гинекологи, кардиологи, офтальмологи, хирурги, педиатры, онкологи, терапевты и специалисты неотложной медицины. Но ситуация постепенно меняется.

"Только в этом году область привлекла 256 медицинских работников, из них 139 врачей, из которых 61 направлены в сельскую местность. Это серьезный прирост для региона, где каждый новый специалист – улучшенное качество жизни людей", – отметили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Отдельное внимание – выпускникам. В этом году в область приезжают 112 молодых специалистов, 56 из которых обучались по гранту акима области. То есть это те врачи, в кого регион инвестировал сам и теперь получает специалистов, понимающих ответственность перед земляками.

Но главный фактор успеха – социальная поддержка.

"В 2025 году 117 врачей, приехавших годом ранее, получили единовременные выплаты на сумму 492,5 млн тенге. Для городских – 2,5 млн, для сельских – 5 млн тенге. Параллельно заработала новая мера для остродефицитных специальностей – 8,5 млн тенге врачам-специалистам, приезжающим в село на срок не менее пяти лет", – сообщили в облздраве.

Уже в этом году эти выплаты получили акушер-гинеколог и педиатр, трудоустроенные в Коргалжынскую и Жаркаинскую районные больницы. Для сельских районов это не просто один врач – это целое направление помощи, которое раньше можно было получить только в областном центре.

Еще одно направление поддержки – жилье. В 2025 году 93 врача получили квартиры, дома или общежитие, в том числе 59 в сельской местности. Это фундаментальный вопрос: без жилья невозможно говорить о привлечении специалистов в регион.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Система подготовки кадров тоже развивается.

"По гранту МИО обучаются 338 человек, из них 54 – резиденты. В 2025 году 849 специалистов прошли повышение квалификации. 48 врачей ПМСП проходят трехлетнее углубленное обучение, а 27 медработников среднего звена – специализированные модули", – добавили в ведомстве.

Такую динамику в регионе называют не победой, а началом правильного пути. Потому что устойчивое здравоохранение строится не только на оборудовании и зданиях, а на людях. На врачах, которые выбирают Акмолинскую область местом работы и жизни.

И сегодня регион делает все, чтобы этот выбор становился проще – и увереннее.