#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
События

Кадровый рывок в медицинe: Акмолинская область возвращает специалистов в регион

врачи , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 18:15 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Дефицит врачей – одна из самых чувствительных тем медицины. И Акмолинская область не скрывает масштаба проблемы: сегодня региону требуется 190 врачей, включая 125 сельских специалистов. В ПМСП нехватка составляет 93 врача.

Особенно востребованы акушеры-гинекологи, кардиологи, офтальмологи, хирурги, педиатры, онкологи, терапевты и специалисты неотложной медицины. Но ситуация постепенно меняется.

"Только в этом году область привлекла 256 медицинских работников, из них 139 врачей, из которых 61 направлены в сельскую местность. Это серьезный прирост для региона, где каждый новый специалист – улучшенное качество жизни людей", – отметили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Отдельное внимание – выпускникам. В этом году в область приезжают 112 молодых специалистов, 56 из которых обучались по гранту акима области. То есть это те врачи, в кого регион инвестировал сам и теперь получает специалистов, понимающих ответственность перед земляками.

Но главный фактор успеха – социальная поддержка.

"В 2025 году 117 врачей, приехавших годом ранее, получили единовременные выплаты на сумму 492,5 млн тенге. Для городских – 2,5 млн, для сельских – 5 млн тенге. Параллельно заработала новая мера для остродефицитных специальностей – 8,5 млн тенге врачам-специалистам, приезжающим в село на срок не менее пяти лет", – сообщили в облздраве.

Уже в этом году эти выплаты получили акушер-гинеколог и педиатр, трудоустроенные в Коргалжынскую и Жаркаинскую районные больницы. Для сельских районов это не просто один врач – это целое направление помощи, которое раньше можно было получить только в областном центре.

Еще одно направление поддержки – жилье. В 2025 году 93 врача получили квартиры, дома или общежитие, в том числе 59 в сельской местности. Это фундаментальный вопрос: без жилья невозможно говорить о привлечении специалистов в регион.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Система подготовки кадров тоже развивается.

"По гранту МИО обучаются 338 человек, из них 54 – резиденты. В 2025 году 849 специалистов прошли повышение квалификации. 48 врачей ПМСП проходят трехлетнее углубленное обучение, а 27 медработников среднего звена – специализированные модули", – добавили в ведомстве.

Такую динамику в регионе называют не победой, а началом правильного пути. Потому что устойчивое здравоохранение строится не только на оборудовании и зданиях, а на людях. На врачах, которые выбирают Акмолинскую область местом работы и жизни.

И сегодня регион делает все, чтобы этот выбор становился проще – и увереннее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Как в Жаркаинском районе Акмолинской области устраняют дефицит врачей
18:22, 23 сентября 2025
Как в Жаркаинском районе Акмолинской области устраняют дефицит врачей
Акмолинская область завершает строительство современной сети сельских медучреждений
16:36, 06 ноября 2025
Акмолинская область завершает строительство современной сети сельских медучреждений
Как передвижные медкомплексы меняют жизнь сел Акмолинской области
13:57, 13 августа 2025
Как передвижные медкомплексы меняют жизнь сел Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: