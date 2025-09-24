Туман, заморозки, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 15 областях Казахстана на 25 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 18-23 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на юге, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 17 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 25 сентября 2025 года.