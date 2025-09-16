Туман, заморозки, пыльная буря и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 17 областях Казахстана на 17 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.

На севере, востоке, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза.

Днем на западе, юге, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный, северный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, в центре, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем в центре, на юге области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер северо-западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

