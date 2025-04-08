Пыльная буря, туман и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 15 областях Казахстана на 9 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На юге, западе области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.

На западе, севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

Ночью на севере области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гроза.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, ночью и утром на западе области 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, где ожидаются сильные осадки 9 апреля.