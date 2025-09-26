#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
События

Мурат Нуртлеу освобожден от должности министра и назначен помощником президента

помощник президента Мурат Нуртлеу, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 09:05 Фото: akorda.kz
26 сентября 2025 года Мурат Нуртлеу назначен помощником президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в сообщении.

3 апреля 2023 года Мурат Нуртлеу был назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел.

Нуртлеу Мурат Абугалиевич родился 11 марта 1976 года в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовой стаж начинал с референта, атташе Управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК.

В разные годы занимал должности советника министра иностранных дел, руководителя Аппарата Сената Парламента РК, директора Департамента Азии и Африки МИД РК и другие.

С 2019 по 2021 год являлся помощником президента РК. Затем занимал должность заместителя руководителя Администрации президента. С 2022 года по апрель 2023-го – руководитель Администрации президента РК.

Министром иностранных дел 26 сентября 2025 года назначен Ермек Кошербаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
09:01, Сегодня
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
МВД изменило правила внутреннего распорядка в колониях
08:59, Сегодня
МВД изменило правила внутреннего распорядка в колониях
ФИФА показала талисманы ЧМ-2026
08:55, Сегодня
ФИФА показала талисманы ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: