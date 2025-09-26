Мурат Нуртлеу освобожден от должности министра и назначен помощником президента

26 сентября 2025 года Мурат Нуртлеу назначен помощником президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в сообщении.

3 апреля 2023 года Мурат Нуртлеу был назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел.

Нуртлеу Мурат Абугалиевич родился 11 марта 1976 года в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовой стаж начинал с референта, атташе Управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК.

В разные годы занимал должности советника министра иностранных дел, руководителя Аппарата Сената Парламента РК, директора Департамента Азии и Африки МИД РК и другие.

С 2019 по 2021 год являлся помощником президента РК. Затем занимал должность заместителя руководителя Администрации президента. С 2022 года по апрель 2023-го – руководитель Администрации президента РК.

Министром иностранных дел 26 сентября 2025 года назначен Ермек Кошербаев.