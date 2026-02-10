#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Президент похвалил Романа Скляра и рассказал, за что отвечают Мурат Нуртлеу и Асет Иргалиев

Касым-Жомарт Токаев, Роман Скляр, Мурат Нуртлеу, Асет Иргалиев, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:41 Фото: akorda.kz, primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, похвалил Романа Скляра и рассказал, за что отвечают Мурат Нуртлеу и Асет Иргалиев, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, "откровенно говоря, привлечению качественных инвестиций препятствуют сложившиеся подходы к работе с инвесторами, которые усиливают бюрократию и ведут к дублированию функций".

"В прошлогоднем Послании я особо остановился на этом вопросе. Необходимо отказаться от неэффективных практик. Следует сформировать цельную и согласованную систему взаимодействия между ведомствами на базе единого центра координации и принятия решений".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что процесс принятия решений должен быть оперативным и подконтрольным.

"Инвестиционный штаб эффективно работает благодаря Роману Скляру. Здесь многое зависит от первых руководителей, которые обязаны обеспечить эффективную реализацию инвестиционных проектов. Важно сопровождать деятельность инвесторов и после запуска проектов через регулярный мониторинг и устранение административных барьеров. Я назначил специального помощника, который будет заниматься вопросами инвестиций. Иностранные и отечественные инвесторы могут обращаться по всем возникающим вопросам к Мурату Нуртлеу как к Focal point. Что касается международных финансовых институтов, то за постоянную связь с ними будет отвечать председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – советник президента Асет Иргалиев".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что одним из ключевых инструментов реализации инвестпроектов является механизм долгосрочных офтейк-контрактов.

"Однако из-за отсутствия единых и понятных правил заключения таких контрактов и пассивной позиции госорганов срывается реализация стратегических инвестпроектов. Поручаю правительству и Агентству по защите и развитию конкуренции принять эффективные меры в этом направлении".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался о проблемах реализации инвестиционных соглашений.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
