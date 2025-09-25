#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
События

Тамара Дуйсенова освобождена от должности помощника президента

Тамара Дуйсенова, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:03 Фото: primeminister.kz
25 сентября 2025 года стало известно об освобождении Тамары Дуйсеновой от должности помощника президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

На эту должность она была назначена 14 февраля 2025 года.

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась 11 января 1965 года. Трудовой стаж начинала с учительницы средней школы имени Ильича города Сарыагаша. В разные годы являлась экономистом, заместителем акима Шымкента. Работала вице-министром труда и социальной защиты населения, возглавляла Министерство труда и соцзащиты; три года являлась министром здравоохранения и социального развития; заместителем премьер-министра РК – министром труда и социальной защиты населения.

Также сегодня, 25 сентября 2025 года, Бахытжан Сапиев был назначен советником президента Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности
17:05, Сегодня
Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности
Могут ли казахстанцы работать в нескольких местах: в Минтруда дали четкий ответ
16:59, Сегодня
Могут ли казахстанцы работать в нескольких местах: в Минтруда дали четкий ответ
Суд по апелляции Перизат Кайрат и ее матери начался в Астане
14:44, 24 сентября 2025
Суд по апелляции Перизат Кайрат и ее матери начался в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: