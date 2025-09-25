Тамара Дуйсенова освобождена от должности помощника президента

25 сентября 2025 года стало известно об освобождении Тамары Дуйсеновой от должности помощника президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

На эту должность она была назначена 14 февраля 2025 года.

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась 11 января 1965 года. Трудовой стаж начинала с учительницы средней школы имени Ильича города Сарыагаша. В разные годы являлась экономистом, заместителем акима Шымкента. Работала вице-министром труда и социальной защиты населения, возглавляла Министерство труда и соцзащиты; три года являлась министром здравоохранения и социального развития; заместителем премьер-министра РК – министром труда и социальной защиты населения.

Также сегодня, 25 сентября 2025 года, Бахытжан Сапиев был назначен советником президента Казахстана.