События

Строительство АЭС в Казахстане: важное условие переговоров с "Росатомом" назвал Токаев

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:10 Фото: Zakon.kz
26 сентября 2025 на заседании Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на переговорах по строительству АЭС следует, в первую очередь, следует исходить из интересов нашей страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорда, глава государства сообщил о начале строительства первой в Казахстане атомной электростанции. Проект реализуется международным консорциумом во главе с "Росатомом".

"В ходе переговоров с этой компанией профильному агентству и правительству следует, в первую очередь, исходить из интересов нашей страны. Все подписываемые соглашения должны быть справедливыми, сбалансированными и продуктивными. Нельзя допустить непродуманного, неэффективного использования нашего природного богатства, в частности урана. Сегодня я специально акцентирую внимание наших ученых и всего научного сообщества на этой крайне важной проблеме. Безусловно, мы не ограничимся одной электростанцией. Необходимо уже сейчас приступить к планированию строительства второй и третьей АЭС. В ходе обсуждения этой темы на нашей встрече с председателем КНР была достигнута договоренность расширить сотрудничество двух стран в области мирного атома. В самом Китае только в ближайшие 15 лет будет запущено 76 новых реакторов. Наш восточный сосед является одним из мировых лидеров в этой отрасли", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что развитие атомной энергетики невозможно без стратегически важных минеральных ресурсов. Казахстан располагает достаточными запасами редких металлов, необходимых для этой отрасли. Страна входит в число мировых лидеров по добыче урана.

"В недрах Казахстана сосредоточено 40% всех залежей урана. Необходимо правильно воспользоваться данным преимуществом. Строительство атомной станции кардинально изменит роль урана в экономике. Если ранее это богатство направлялось исключительно на экспорт, то в будущем оно станет востребованным и внутри страны. К этим изменениям следует готовиться уже сегодня, нужно провести тщательный анализ. Наши ученые должны это учитывать. В целом, в Казахстане давно сформирована научная база атомной отрасли. В свое время выдающийся ученый академик Каныш Сатпаев направил в Совет министров СССР предложения по развитию ядерной физики в Казахстане. Уже в 1957 году в Алматы был открыт Институт ядерной физики. Именно с этого периода в стране начала формироваться научно-технологическая инфраструктура, отвечающая мировым требованиям. В Астане, Алматы и Курчатове были запущены специальные установки, которые сегодня активно используются отечественными и зарубежными учеными. До недавнего времени Казахстан в основном экспортировал сырье, теперь мы последовательно повышаем переделы в ядерном топливном цикле. К примеру, в 2021 году в стране открылся завод по производству тепловыделяющих сборок. Введение в строй АЭС позволит полностью завершить производственный цикл. Благодаря этому атомная энергетика станет независимой от внешних рынков и превратится в полноценную отрасль национальной экономики. Это крайне сложная задача, поэтому на наших ученых возлагается огромная ответственность", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент остановился на актуальных вопросах развития атомной науки в стране и подчеркнул, что, в первую очередь, следует повысить кадровый потенциал отрасли.

"В стране остро ощущается нехватка квалифицированных инженеров и технических специалистов, в том числе в атомной сфере. Несомненно, это крайне актуальный вопрос. Ситуацию нужно срочно исправлять. Сегодня 90% выпускников вузов – бакалавры. При этом доля докторов наук не достигает и 1%. Поэтому необходимо увеличить количество грантов на обучение в докторантуре, при этом предпочтение следует отдавать техническим специальностям. По моему поручению около 70% стипендий программы "Болашақ" уже выделяются студентам инженерно-технических направлений. В прошлом году было принято решение ежегодно предоставлять более 50 стипендий в области искусственного интеллекта. Со следующего года ежегодно будет выделяться 20 квот на подготовку специалистов для атомной отрасли. Это важный шаг на пути превращения Казахстана в технократическую нацию", – сказал глава государства.

Он также высказался о развитии ядерной энергетики в Казахстане.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
