События

Аким ВКО: "Без доверия никакие инвестиции не работают"

форум в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 20:18 Фото: пресс-центр ВКО
Восточный Казахстан на один день превратился в настоящую инвестиционную столицу страны. В Усть-Каменогорске прошел форум Altay Invest-2025, ставший в буквальном смысле рекордным: по его итогам было подписано более 40 меморандумов на общую сумму более 700 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Масштабы привлеченных средств впечатляют, регион ждет строительный и промышленный бум, новые рабочие места и мощный импульс для экономики.

Фото: пресс-центр ВКО

Ключевыми драйверами стали проекты в энергетике, агропромышленном комплексе, туризме и транспортной инфраструктуре. Только в развитие гидроэнергетики в области будет вложено свыше 300 миллиардов тенге. В планах построить сразу нескольких крупных гидроэлектростанций, включая ГЭС на реке Уба мощностью 200 МВт и стоимостью 200 млрд тенге, а также проект на реке Ульба в Шемонаихинском районе, оцененный в 87 млрд тенге.

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание привлекли соглашения с китайскими партнерами. Среди них – масштабный китайско-казахстанский проект по созданию высокостандартных сельхозугодий стоимостью почти 108 млрд тенге, а также договоренность о научном сотрудничестве Восточно-Казахстанского технического университета с Академией сельскохозяйственных наук провинции Шаньдун. Это открывает новые возможности для внедрения передовых технологий в агропромышленный сектор региона.

Фото: пресс-центр ВКО

Не остались в стороне и инфраструктурные проекты: только пробивка улицы Серикбаева в Усть-Каменогорске с последующим строительством моста обойдется в 115 млрд тенге, а строительство автодороги к Маркаколю в Курчумском районе оценивается в 62 млрд. Эти проекты не только улучшат транспортную доступность, но и создадут прочный фундамент для развития туризма и бизнеса.

Фото: пресс-центр ВКО

Среди других перспективных направлений – строительство гостиничного комплекса в Катон-Карагае, развитие базы отдыха на Сибинских озерах, создание современных очистных сооружений и мусорожигательной электростанции в Курчуме, новые мясокомбинаты, переработка сельхозотходов и запуск производств строительных материалов.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил, что такие результаты стали возможны благодаря доверительному диалогу с инвесторами и системной работе по улучшению бизнес-климата. Форум Altay Invest-2025 показал, что у Восточного Казахстана – колоссальный инвестиционный потенциал, а сотрудничество с международными партнерами выводит регион на новый уровень экономического развития.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
