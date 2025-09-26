Аким ВКО: "Без доверия никакие инвестиции не работают"
Масштабы привлеченных средств впечатляют, регион ждет строительный и промышленный бум, новые рабочие места и мощный импульс для экономики.
Фото: пресс-центр ВКО
Ключевыми драйверами стали проекты в энергетике, агропромышленном комплексе, туризме и транспортной инфраструктуре. Только в развитие гидроэнергетики в области будет вложено свыше 300 миллиардов тенге. В планах построить сразу нескольких крупных гидроэлектростанций, включая ГЭС на реке Уба мощностью 200 МВт и стоимостью 200 млрд тенге, а также проект на реке Ульба в Шемонаихинском районе, оцененный в 87 млрд тенге.
Фото: пресс-центр ВКО
Особое внимание привлекли соглашения с китайскими партнерами. Среди них – масштабный китайско-казахстанский проект по созданию высокостандартных сельхозугодий стоимостью почти 108 млрд тенге, а также договоренность о научном сотрудничестве Восточно-Казахстанского технического университета с Академией сельскохозяйственных наук провинции Шаньдун. Это открывает новые возможности для внедрения передовых технологий в агропромышленный сектор региона.
Фото: пресс-центр ВКО
Не остались в стороне и инфраструктурные проекты: только пробивка улицы Серикбаева в Усть-Каменогорске с последующим строительством моста обойдется в 115 млрд тенге, а строительство автодороги к Маркаколю в Курчумском районе оценивается в 62 млрд. Эти проекты не только улучшат транспортную доступность, но и создадут прочный фундамент для развития туризма и бизнеса.
Фото: пресс-центр ВКО
Среди других перспективных направлений – строительство гостиничного комплекса в Катон-Карагае, развитие базы отдыха на Сибинских озерах, создание современных очистных сооружений и мусорожигательной электростанции в Курчуме, новые мясокомбинаты, переработка сельхозотходов и запуск производств строительных материалов.
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил, что такие результаты стали возможны благодаря доверительному диалогу с инвесторами и системной работе по улучшению бизнес-климата. Форум Altay Invest-2025 показал, что у Восточного Казахстана – колоссальный инвестиционный потенциал, а сотрудничество с международными партнерами выводит регион на новый уровень экономического развития.