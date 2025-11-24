#АЭС в Казахстане
Общество

Пособия многодетным семьям обошлись бюджету свыше 500 млрд тенге

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С начала 2025 года государственными пособиями для многодетных семей и награжденных матерей охвачено 846,5 тыс. человек, а общая сумма выплат превысила 501,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Только в октябре месяце 2025 года вышеуказанными выплатами охвачены 835,2 тыс. человек на общую сумму 52 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 590 тыс. семей на сумму 45,4 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 245,1 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге.

Стоит уточнить, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Также отмечено, что пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 09:13
Сколько в Казахстане готовы платить семьям за рождение детей

Также мы рассказывали, кто может получить и как подать заявление на пособие по безработице в Казахстане.

