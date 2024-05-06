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В Карагандинской области в 2024 году модернизируют 13 объектов здравоохранения

В Карагандинской области в 2024 году модернизируют 13 объектов здравоохранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:14 Фото: gov.kz
В Карагандинской области идет работа по улучшению здравоохранения, в планах на 2024 год модернизация 13 объектов медицины, сообщает Zakon.kz.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, перспективным планом развития до 2030 года предусмотрена модернизация 92 объектов. Также идет обновление стандартов оказания медицинской помощи.

"Прошел капитальный ремонт двух корпусов инфекционного центра областной клинической больницы. Сейчас они в полной мере работают. Значимым также является проведение поэтапных капитальных ремонтов корпусов областной клинической больницы. Объекты переходящие, в следующем году будут сданы. В июне этого года будет открыта новая подстанция скорой медицинской помощи в Балхаше. До этого бригаде приходилось работать в приспособленных помещениях". Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова

По ее словам, принимаются меры для развития сельского здравоохранения. К примеру, требуется капитальный ремонт больницы в поселке Молодежный Осакаровского района. Сейчас для этого разрабатывается проектно-сметная документация.

Бибигуль Тулегенова сообщила, что в Караганде планируют построить новый перинатальный центр на 200 коек. ПСД также сейчас на стадии разработки.

Руководитель ведомства рассказала и о путях по сокращению дефицита медицинских кадров. Врачам в области предоставляют служебное жилье с мебелью и бытовой техникой. В этом году планируется обеспечить более 200 специалистов. Уже сдан 45-квартирный дом в селе Доскей. Готовится к сдаче здание в Караганде, где квартиры смогут получить 92 молодых специалиста.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил следить за качеством модернизации объектов здравоохранения. Глава региона также подчеркнул необходимость совершенствования первичной медицинской помощи.

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