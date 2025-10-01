Из деревни в тренды: как одна культура меняет экономику хозяйств СКО

В самом сердце Северо-Казахстанской области, в Аккайынском районе, вот уже три десятилетия работает хозяйство, основанное фермером Биржаном Шаймерденовым.

Сегодня трудно поверить, что известный агробизнесмен начинал всего с 29 га земли, а теперь управляет массивом площадью 30 тысяч га.

От овса к рапсу

В начале 2000-х хозяйство выращивало только пшеницу, ячмень и немного овса на корм. Однако постепенно в структуре посевов появились новые культуры – сегодня их уже девять. Главным драйвером роста стал рапс.

"Решение о диверсификации пришло не сразу. Толчком стали молодые специалисты, прошедшие стажировку в Германии. Вернувшись, они предложили нам попробовать новые для региона культуры. Так появился рапс. Первые 90 га мы посеяли в начале нулевых, но тогда не хватило техники. Только после обновления машинно-тракторного парка в 2007 году удалось раскрыть потенциал культуры. Сейчас под рапсом уже две тысячи га", – рассказывает Биржан Шаймерденов.

По словам агрария, именно рапс стал флагманом доходности. Это культура непростая: требует серьезной подготовки, специализированной техники и грамотного подхода.

В этом году ставка снова сделана на рапс. По расчетам, даже при средней урожайности 20 центнеров с гектара хозяйство сможет закрыть долговые обязательства.

Государственная поддержка и расчет на эффективность

Фермер отмечает важность господдержки – от субсидий на технику и удобрения до программ через фонд "Даму".

"Фермерам часто не хватает залоговой массы: техника и имущество оцениваются низко. Государственная гарантия решает эту проблему. Мы, например, взяли 200 млн тенге и планируем закрыть в октябре", – говорит он.

Сегодня сельское хозяйство в регионе стало высокотехнологичным: хозяйство использует почвенный анализ, точечные обработки, современные агрегаты John Deere и Claas. Урожайность ниже 20 ц/га уже считается убыточной.

Кадровый вызов

Несмотря на технологический прогресс, самая острая проблема – нехватка кадров.

"Не хватает механизаторов, зоотехников, работников животноводства. Даже высокие зарплаты не привлекают: работа тяжелая, подъем в пять утра, сменный график невозможен", – признается фермер.

Чтобы удержать людей, хозяйство развивает социальную инфраструктуру в селе Дайындык: строятся дома, детский сад, спортивные и танцевальные залы, завершается возведение дома культуры. В селе полностью отказались от алкоголя.

К 2028 году, когда Дайындык отметит свое 100-летие, планируется благоустройство и ремонт дорог.

Новые проекты

Скоро в хозяйстве заработает цех по производству подсолнечного масла: закуплены шесть станков мощностью до 300 кг в сутки. Пока оборудование ждет наладки, но планы амбициозные: сначала обеспечить местный рынок экологически чистым продуктом, а затем – рассмотреть экспортные запросы, в том числе из Китая.

"Сельское хозяйство – это миссия"

Для Биржана Шаймерденова агробизнес – это не только экономика, но и вклад в жизнь села:

"За агросектором Казахстана – будущее. Но работать нужно грамотно: с расчетами, технологиями и заботой не только о бизнесе, но и о людях. Сельское хозяйство должно быть миссией, которая возрождает деревни и возвращает молодежь", – уверен фермер.

История хозяйства в Аккайынском районе – пример того, как из небольшой деревни можно выйти в национальные тренды, а бизнес превратить в источник развития целого села.