Аким СКО об экономике региона: Практически все отрасли развиваются с устойчивым плюсом

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, что делается для развития региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что по итогам 10 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 13%, что позволило региону занять пятое место среди областей Казахстана.

"Практически все ключевые отрасли развиваются с устойчивым плюсом. За 10 месяцев сельское хозяйство выросло на 9,3%, промышленность – на 19,1%, строительство – на 30,1%. Отмечается рост ввода жилья на 3,9%, объем инвестиций увеличился на 7,3%", – добавил он.

По его данным, регион уверенно удерживает статус аграрного флагмана страны, обновляя собственные рекорды.

"Агропромышленный комплекс формирует почти четверть экономики области: доля АПК во ВРП достигла 23,4% против 21% годом ранее. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос до 878,3 млрд тенге, позволяя региону стабильно входить в тройку лидеров Казахстана по аграрному производству. СКО обеспечивает продовольственную безопасность страны: здесь производится около четверти всего казахстанского зерна (24,8%) и масличных культур (23,6%), а также десятая часть молока (10,2%). В этом году аграрии собрали рекордные 6,5 млн тонн зерна, повысив урожайность до 21 центнера с гектара", – пояснил глава региона.

Исторический результат, по его словам, также достигнут по масличным культурам – 1,2 млн тонн при площади посевов в 1 млн гектаров, что является самым высоким показателем по стране.

"Лидерство СКО подкреплено не только природным потенциалом, но и модернизацией отрасли", – уверен аким.

Северо-Казахстанская область, заявил Гауез Нурмухамбетов, является первым регионом в республике по темпам и масштабам ввода современных молочных комплексов.

"Сегодня в области действует 110 молочно-товарных ферм – около 30% от их общего количества по стране (373 фермы). Только за последние два года из 58 реализуемых в Казахстане проектов по строительству МТФ 21 реализуется именно в Северо-Казахстанской области, в этом году дополнительно вводится еще восемь современных молочных комплексов. В регионе создаются "умные фермы" с полной цифровизацией процессов. Реализуются два крупнейших для страны проекта. Дополнительный объем производства молока от новых комплексов составит 68 тыс. тонн в год, что позволит довести долю молока, производимого агроформированиями, до 70%. Это приблизит регион к лучшим мировым практикам", – резюмировал аким.

