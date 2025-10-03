#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
События

В Атырау наградили лучших работников сферы образования

награждение, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 17:42 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырауской области ко Дню учителя прошло торжественное мероприятие под названием "Қалдырған ізі мәңгілік". В празднике принял участие аким области Серик Шәпкенов, который наградил лучших педагогов региона.

В своей поздравительной речи аким области особо отметил инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса учителя.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Президент страны всегда уделяет особое внимание сфере образования. Учитель – духовный стержень нации, личность, ведущая нас в будущее. В какой бы сфере мы ни трудились, в ее истоках стоит учитель. За каждым нашим успехом и значимым местом в обществе стоит труд педагога. Поэтому всесторонняя поддержка образования – одна из стратегических задач государства. Сегодня труд учителей, дающих молодому поколению качественные знания и достойное воспитание, бесценен. Желаю вам больших успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в воспитании учеников", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На торжественном собрании ряд учителей был удостоен нагрудного знака Министерства просвещения РК "Ыбырай Алтынсарин", а также знака "Почетный работник образования".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В целом, в рамках праздника 92 педагога получили награды Министерства просвещения РК, 36 учителей – благодарственные письма акима Атырауской области, а более 400 преподавателей – благодарственные письма областного управления образования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция
10:51, Сегодня
В каком регионе Казахстана самая высокая инфляция
В Карагандинской области активно развивают обрабатывающую промышленность
09:42, Сегодня
В Карагандинской области активно развивают обрабатывающую промышленность
К учителям Казахстана обратился Токаев по особому случаю
15:31, 01 октября 2025
К учителям Казахстана обратился Токаев по особому случаю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: