В Атырау наградили лучших работников сферы образования

В Атырауской области ко Дню учителя прошло торжественное мероприятие под названием "Қалдырған ізі мәңгілік". В празднике принял участие аким области Серик Шәпкенов, который наградил лучших педагогов региона.

В своей поздравительной речи аким области особо отметил инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса учителя.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Президент страны всегда уделяет особое внимание сфере образования. Учитель – духовный стержень нации, личность, ведущая нас в будущее. В какой бы сфере мы ни трудились, в ее истоках стоит учитель. За каждым нашим успехом и значимым местом в обществе стоит труд педагога. Поэтому всесторонняя поддержка образования – одна из стратегических задач государства. Сегодня труд учителей, дающих молодому поколению качественные знания и достойное воспитание, бесценен. Желаю вам больших успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в воспитании учеников", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На торжественном собрании ряд учителей был удостоен нагрудного знака Министерства просвещения РК "Ыбырай Алтынсарин", а также знака "Почетный работник образования".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В целом, в рамках праздника 92 педагога получили награды Министерства просвещения РК, 36 учителей – благодарственные письма акима Атырауской области, а более 400 преподавателей – благодарственные письма областного управления образования.