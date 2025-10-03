#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
События

В ЗКО по программе "Из города в село" переехали 149 семей

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 19:12 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев вручил ключи от новых домов жителям, переселившимся в село Копкутир Казталовского района в рамках программы "Из города в село", сообщает Zakon.kz.

Программа "Из города в село", впервые запущенная в регионе в прошлом году, способствует росту числа переселенцев в сельские населенные пункты, создает новые рабочие места и дает импульс развитию сельской инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Инициатива перекликается со стратегическими задачами, обозначенными в Послании президента Касым-Жомарта Токаева, и рассматривается как конкретно ориентированный на результат проект.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе торжественной церемонии аким области вручил ключи от новых квартир двум семьям, переехавшим в село Копкутир, и поздравил новоселов.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: "Развитие села – это развитие всего Казахстана". Действительно, село – это золотая колыбель страны, истоки нашего народа, источник традиций и культуры. С этой целью в прошлом году в регионе впервые была запущена комплексная программа "Из города в село". Этот проект полностью соответствует стратегическим задачам, обозначенным в Послании президента, и нацелен на конкретный результат", – подчеркнул Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

С начала реализации программы в села переехали 149 семей, или 712 человек. Из них 161 человек был трудоустроен на постоянную работу, восемь граждан открыли собственное дело в рамках программы "Ауыл аманаты".

Основная часть переселенцев прибыла из города Уральска, а также из Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Костанайской областей. Все они обеспечены жильем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Карагандинской области активно развивают обрабатывающую промышленность
09:42, Сегодня
В Карагандинской области активно развивают обрабатывающую промышленность
В Астане интеллигенция обсудила Послание президента
18:12, 24 сентября 2025
В Астане интеллигенция обсудила Послание президента
Аким Алматы обозначил приоритеты развития города в рамках Послания главы государства
19:54, 12 сентября 2025
Аким Алматы обозначил приоритеты развития города в рамках Послания главы государства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: