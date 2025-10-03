В ЗКО по программе "Из города в село" переехали 149 семей

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев вручил ключи от новых домов жителям, переселившимся в село Копкутир Казталовского района в рамках программы "Из города в село", сообщает Zakon.kz.

Программа "Из города в село", впервые запущенная в регионе в прошлом году, способствует росту числа переселенцев в сельские населенные пункты, создает новые рабочие места и дает импульс развитию сельской инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Инициатива перекликается со стратегическими задачами, обозначенными в Послании президента Касым-Жомарта Токаева, и рассматривается как конкретно ориентированный на результат проект.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе торжественной церемонии аким области вручил ключи от новых квартир двум семьям, переехавшим в село Копкутир, и поздравил новоселов.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: "Развитие села – это развитие всего Казахстана". Действительно, село – это золотая колыбель страны, истоки нашего народа, источник традиций и культуры. С этой целью в прошлом году в регионе впервые была запущена комплексная программа "Из города в село". Этот проект полностью соответствует стратегическим задачам, обозначенным в Послании президента, и нацелен на конкретный результат", – подчеркнул Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

С начала реализации программы в села переехали 149 семей, или 712 человек. Из них 161 человек был трудоустроен на постоянную работу, восемь граждан открыли собственное дело в рамках программы "Ауыл аманаты".

Основная часть переселенцев прибыла из города Уральска, а также из Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Костанайской областей. Все они обеспечены жильем.