События

Казахстанские силовики с помощью ИИ пресекли работу мошеннических сетей в России и Украине

Берик Асылов, Генпрокуратура, ИИ, мошенники , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 19:10 Фото: ГП РК
7 октября под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета, посвященное развитию цифровых инструментов в сфере правопорядка, прогнозированию преступных угроз и повышению эффективности борьбы с преступностью, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении генпрокурор отметил, что цифровой прогресс становится главным двигателем глобального развития.

"Глава государства четко обозначил стратегический курс на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. Следуя этим установкам, в стране уже реализованы масштабные шаги: создано Министерство искусственного интеллекта, Парламент рассматривает проект Цифрового кодекса, а Мажилис принял закон об искусственном интеллекте", – подчеркнул Берик Асылов.

Он отметил, что применение IT-технологий в правоохранительной сфере – один из ключевых приоритетов прокуратуры. Полностью оцифрованы уголовный процесс, административное судопроизводство, госконтроль и работа с обращениями граждан. Эти инструменты ежегодно защищают права десятков тысяч граждан и предпринимателей. Через Национальную цифровую платформу выстроен механизм защиты инвесторов: с 20 января ни один госорган без согласия прокурора не может проводить проверку инвестора, привлекать его к ответственности, приостанавливать деятельность или отзывать лицензию.

"Сегодня важно, чтобы цифровые системы не только фиксировали нарушения, но и предупреждали их. Для этого создана система "Цифровой надзор", использующая технологии искусственного интеллекта", – отметил генеральный прокурор.

Система анализирует данные, подключена к базам госорганов, "умным" камерам, дронам и уже позволила снизить число разыскиваемых лиц на 24%. Технология применяется для пресечения нарушений общественного порядка, незаконной добычи недр, контроля за подучетными пробации и на других важных направлениях правоохранительной деятельности.

Одним из ключевых направлений Берик Асылов назвал развитие цифровой аналитики и прогнозирование преступности.

"По поручению президента трансформируется Комитет по правовой статистике, в котором создан Центр прогнозирования преступных угроз. Его задача – цифровая профилактика на основе больших данных и искусственного интеллекта", – сообщил генпрокурор.

Центр анализирует динамику правонарушений, мониторит мировые угрозы и информирует госорганы в режиме реального времени. Уже тестируется модель, которая через систему "е-Өтініш" выявляет риски по обращениям граждан с темами "насилие", "коррупция", "буллинг" и др. Берик Асылов отметил, что Казахстан входит в эпоху искусственного интеллекта, открывающую новые возможности для защиты закона и порядка.

На Форуме Digital Bridge объявлено об открытии лаборатории ИИ "Алем Ай" и прокуратура планирует выстроить с ней сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия преступности и другим нарушениям законодательства.

Генеральный прокурор отметил, что цифровые технологии значительно усилили борьбу с киберпреступностью и интернет-мошенничеством. Совместно с "Казахтелекомом" запущен АнтиФродКол-Центр, который перехватывает мошеннические звонки. Им уже дезорганизованы 9 иностранных кол-центров в Украине и России, а за месяц перехвачено более 40 тысяч звонков.

"В ближайшее время этот опыт будет масштабирован по регионам. Одним из приоритетов остается борьба с наркопреступностью. По принципу "следуй за деньгами" прокуратурой разработана новая методика изъятия цифровых активов организаторов наркобизнеса, – сообщил Берик Асылов.

Арестовано свыше 85 тысяч банковских карт на сумму 2,3 млрд тенге, общий объем арестованных активов – более 11,5 млрд тенге. Внедрен чат-бот на базе ИИ для выявления наркомагазинов, благодаря этому выявлено 12 тысяч наркосчетов. Берик Асылов подчеркнул необходимость переобучения сотрудников под новые цифровые вызовы – от кибердознания до аналитики на основе искусственного интеллекта, подготовки сертифицированных киберследователей и киберпрокуроров.

Важно выстраивать диалог между ведомствами, экспертами и IT-сообществом для обмена технологиями и данными.

"Мы должны создать устойчивый механизм анализа и прогнозирования преступных угроз, обеспечить доступность правовой помощи населению – особенно в цифровой среде. Так реализуется идеология "Закон и Порядок" на ведущих цифровых платформах", –заключил Берик Асылов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
