Системный подход и господдержка – основа успеха хозяйства "СК Агро 2050"

Государственные программы и эффективное управление помогают североказахстанскому товариществу "СК Агро 2050" внедрять инновации, расширять производство и укреплять позиции в аграрном секторе региона.

ТОО "СК Агро 2050", расположенное в районе имени Магжана Жумабаева, является одним из устойчиво развивающихся хозяйств Северо-Казахстанской области. Предприятие демонстрирует комплексный подход к агробизнесу, развивая как растениеводство, так и животноводство. Руководит хозяйством Николай Кляйн, под руководством которого успешно реализуются масштабные инвестиционные проекты и внедряются современные агротехнологии.

Диверсификация и высокие урожаи

Хозяйство демонстрирует стабильные результаты в растениеводстве и активно диверсифицирует посевные площади. В прошлом году средняя урожайность зерновых составила 32 центнера с гектара, чечевицы – 27. В структуре посевов также представлены лен, ячмень, овес, кукуруза. В следующем году планируется отвести порядка 20 тысяч гектаров под высокорентабельные культуры – рапс и подсолнечник.

"Посевная площадь нашего хозяйства составляет около 31 тысячи гектаров. В этом году урожай радует: по зерновым – в среднем 37 ц/га, лен дает 15-17 ц/га. Для получения хорошего урожая ежегодно вносим удобрения – в прошлом году приобрели 2 тысячи тонн аммофоса. Также закупаем семена из России, которые отлично подходят к нашим климатическим условиям", – отметил директор Николай Кляйн.

Современная техника и льготное финансирование

"СК Агро 2050" последовательно обновляет технический парк и эффективно использует государственные инструменты поддержки. В прошлом году хозяйство приобрело девять современных комбайнов ACROS, что позволило значительно повысить производительность.

Предприятие участвует в государственных программах "Кең дала" и "Кең дала 2", которые обеспечивают аграриям доступ к льготному финансированию.

"Своевременное выделение средств под низкий процент – это ощутимая помощь со стороны государства, которая позволяет планировать работу на долгосрочную перспективу", – отмечают в хозяйстве.

Крупнейшая молочная ферма региона

Одним из ключевых направлений развития предприятия является животноводство. В настоящее время реализуется один из крупнейших в области проектов – строительство молочно-товарной фермы на 3 600 голов дойного стада с возможностью расширения до 10 тысяч голов.

На ферме будет установлено доильное оборудование типа "карусель" на 100 голов – крупнейшее в Центральной Азии. Общая стоимость проекта составляет 8 млрд тенге, из которых 3,7 млрд привлечены через АО "СПК "Солтүстік". Ввод фермы в эксплуатацию планируется в конце ноября.

"Будет создано 50-60 новых рабочих мест. Первые 265 голов голштино-фризской породы из Украины прибудут уже в конце октября. Мы полностью обеспечиваем себя кормами: строим новый мини-комбикормовый завод, параллельно работает действующий завод производительностью 15 тонн в час. Развиваем и коневодство – сейчас в хозяйстве около 350 лошадей", – рассказал Николай Кляйн.

Инновации и социальная ответственность

Следуя курсу, обозначенному президентом Касым-Жомартом Токаевым, "СК Агро 2050" активно внедряет цифровые технологии. В растениеводстве используются GPS-системы, программные комплексы для точного контроля посевов и датчики мониторинга техники, что повышает эффективность и прозрачность процессов.

Благодаря государственной поддержке предприятие не только укрепляет производственные мощности, но и вносит вклад в развитие местных сообществ. Хозяйство помогает сельчанам: в зимний период организует очистку снега, решает коммунальные вопросы, оказывает материальную помощь. Недавно для нужд села было приобретено более 40 новых уличных фонарей.

ТОО "СК Агро 2050" – яркий пример того, как системный подход, господдержка и социальная ответственность становятся основой устойчивого развития аграрного сектора и повышения качества жизни на селе.