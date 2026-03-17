Туман, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана на 18 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром туман. На дорогах гололедица.

В Алматинской области ночью и утром на западе, юге, в горных районах туман. Ветер северо-западный, в горных и предгорных районах порывы 18 м/с. В Алматы ночью и утром туман. В горных зонах Иле-Алатау туман. Ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на севере, востоке туман. На юге, востоке пыльная буря.

В области Абай на западе, севере, востоке туман. В Семее ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Костанайской области туман. В Костанае туман.

В Актюбинской области туман. В Актобе временами туман.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге, северо-востоке туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге туман. В Уральске ночью и утром туман.

В области Улытау на западе, севере, юге туман. В Жезказгане временами туман.

В Карагандинской области на западе, севере, юге туман. На дорогах гололедица. В Караганде временами туман. На дорогах гололедица.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге туман, гололед. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Туркестанской области днем на юге, в горных районах дождь, гроза. На севере, в горных районах туман. Ветер северо-восточный, на западе и в горных районах порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, юге, востоке туман. В Павлодаре туман.

В Кызылординской области ночью и утром на севере туман. Ветер северо-восточный, днем в центре порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области туман. На дорогах гололедица. В Кокшетау ночью и утром туман. На дорогах гололедица.

В Жамбылской области на юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

